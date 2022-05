“Hoy es un día histórico”: Finlandia aprueba su solicitud de ingreso a la OTAN

Helsinki, 15 mayo (EFE).- El Presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y el Gobierno finlandés aprobaron formalmente este domingo en una reunión la solicitud de ingreso del país nórdico en la OTAN, que previsiblemente será ratificada por el Eduskunta (Parlamento) la semana entrante.

Niinistö calificó el proceso de integración en la OTAN como “una prueba del poder de la democracia”, que ha sido respaldado de forma mayoritaria por los ciudadanos, los partidos políticos y los diputados del Eduskunta.

“Finlandia va a maximizar su seguridad, y esto no es en perjuicio de nadie”, afirmó el Presidente, en una velada alusión a la vecina Rusia, que ve como una amenaza el ingreso de Finlandia en la OTAN.

La histórica decisión, alcanzada tras una reunión entre el Presidente y el Comité de Exteriores y Seguridad del Gobierno finlandés, supone un giro de 180 grados en la tradicional política exterior del país nórdico y pone fin a casi ocho décadas de no alineamiento militar.

La decisión de solicitar el ingreso en la OTAN debe ser todavía ratificado por el Eduskunta (Parlamento), probablemente la semana que viene, aunque está previsto que logre un amplio respaldo dado el gran consenso que existe entre los partidos políticos.

Todas las formaciones con representación parlamentaria se han mostrado favorables al ingreso, a excepción de la minoritaria Alianza de Izquierdas, que aún no se ha pronunciado, por lo que se espera que la candidatura obtenga una rotunda mayoría en el Eduskunta.

The report on Finland’s Accession to NATO will be submitted to the Government in plenary session today, and will be submitted to Parliament once it has been adopted.

A draft of the report: https://t.co/SyhFEAUl5N

