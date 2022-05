PAN considera “inaceptable” que Gobierno cuide a criminales; debe detenerlos, asegura

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, calificó este domingo como “inaceptable” la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente dijo que en el Gobierno “cuidamos a los integrantes de las bandas, porque son seres humanos”, y expuso que reveló un pacto de impunidad con la delincuencia organizada.

López Obrador hizo dicha declaración luego de la persecución en Nueva Italia, Michoacán, a elementos de las Fuerzas Armadas.

El titular del PAN expuso que el Gobierno, a través de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y otras instituciones, no debe de cuidar a las organizaciones delictivas porque “son ellos quienes: matan, secuestran, intoxican, golpean y roban el patrimonio, la paz y la tranquilidad de la sociedad”, dijo.

La inseguridad está peor que nunca y el papel del gobierno debería ser proteger a la gente y detener a los delincuentes, no cuidarlos. La declaración de @lopezobrador_ reveló un pacto de impunidad con el crimen organizado y un total desprecio por la gente. https://t.co/I6OdpgSbRb

Marko Cortés también pidió al titular del Ejecutivo que garantice la seguridad durante las próximas elecciones del próximo 5 de junio debido a la frecuente intervención de grupos delictivos.

Ante el aumento de la inseguridad en México, que ha cobrado la vida de 11 periodistas y cientos de mujeres y jóvenes, el presidente del PAN demandó al Gobierno un cambio radical de la estrategia de los “abrazos” y regresar los recursos para la seguridad a estados y municipios.

El pasado 13 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que no actuó en el caso de los elementos del Ejército perseguidos en Michoacán, ya que se trataba de “civiles no armados” que conforman la “base social del crimen organizado” en la zona, incluidos algunos obligados a participar en los bloqueos.

“La actitud que se tiene en ambos bloqueos es que había esta base social de la delincuencia organizada, unos apoyando y otros obligados, que estaban protegiendo que estuviéramos en esta área y había la posibilidad de que hubiera algo mayor a lo localizado y destruido”, informó el titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esa base social desarmada fue la que hicieron los bloqueos. La actuación del personal fue evitando tener una confrontación. Cundo identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos”, añadió Sandoval.

El martes 10 de mayo, cuando los integrantes de las Fuerzas Armadas se encontraban realizando actividades de inteligencia y haciendo un movimiento para trasladarse a otras áreas, “ubican dos bloqueos, uno en Potrerillo, con gente desarmada, ningún civil armado”. “Se rodea y siguen su camino. Posteriormente, en Cuatro Caminos, ubican otro bloqueo, de la misma manera, personal desarmado, también lo evaden, no había agresión armada, no había por qué responder con la fuerza”, detalló Sandoval.

El titular de Sedena añadió que gracias a estos bloqueos, la inteligencia del Ejército concluyó que en la zona había más de lo que ya habían encontrado, lo cual fue cierto: la fuerza de 512 elementos formada para este caso específico comenzó a realizar reconocimientos terrestres y aéreos.

En total, se destruyeron cinco laboratorios donde se producía metanfetamina, así como 19 plantíos de mariguana. Asimismo, destruyeron nueve reactores de síntesis, tinas de 500 litros, bidones con sustancias químicas y 20 recipientes de diversos tamaños, entre otros.

El Presidente López Obrador reconoció ya el jueves la “actitud responsable” de los elementos del Ejército y presumió el cambio de política de gobiernos pasados con su actual administración.

“Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos. No le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir ‘haga valer la autoridad. No me va a temblar la mano’, cuando estaba de por medio la vida de otros”, sostuvo.