Entertainment Weekly comparte la primera FOTO de Joe Quinn en Stranger Things

Por Roberto Barragán

Ciudad de México, 15 de mayo (AS México).- La cuarta temporada de Stranger Things está a la vuelta de la esquina: su estreno tendrá lugar el próximo 27 de mayo en Netflix, y conforme se acerca el esperado momento, seguimos conociendo nuevos detalles. En esta ocasión, por fin hemos podido ver a Eddie Munson, líder del Hellfire Club de Dragones y Mazmorras en Hawkins. El villano, interpretado por Joe Quinn de Juego de Tronos, se ha dejado ver en la primera imagen oficial.

La historia de la cuarta temporada se sitúa seis meses después de la intensa batalla que el grupo de protagonistas libró en el Centro Comercial Starcourt, un acontecimiento que trajo consigo la destrucción parcial del pueblo de Hawkins. De acuerdo con la sinopsis oficial, Mike, Will, Dustin, Lucas, Once y el resto de amigos hacen su vida de forma independiente y lidian con el día a día en el instituto, hasta que “el más vulnerable” comienza a sentirse amenazado por fenómenos extraños, relacionados con el Mundo del Revés.

En cuanto al reparto, tenemos un buen puñado de nuevos rostros que se suman al plantel: Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family), Regina Ting Chen (La reina del Sur, Falcón y el Soldado de Invierno), Grace Van Dien (Las chicas de Manson, El bosque), Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet), Eduardo Franco (Súper empollonas, The Binge), Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End), Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld), Mason Dye (Bosch, Los Goldberg) Nikola Djuricko (Genius, En tierra de sangre y miel), Robert Englund (Franquicia Pesadilla en Elm Street, ‘V’) y Tom Wlaschiha (Juego de tronos, Jack Ryan).

Stranger Things Temporada 4 tiene fijado su estreno en dos volúmenes. El primero de ellos estará disponible el próximo 27 de mayo, mientras que los capítulos restantes harán lo propio el 1 de julio.

