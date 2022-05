Maxi Rolón, exjugador del Barcelona, fallece en un accidente automovilístico

Por Juan Chourio

Ciudad de México, 15 de mayo (La Opinión).- El mundo del futbol inició la semana con tristes noticias, pues Maxi Rolón, un excanterano del Barcelona falleció al sufrir un terrible accidente automovilístico.

El club, a través de un mensaje de Twitter confirmó el fallecimiento del joven de 27 años y lamentó la pérdida, así como también mostró apoyo y condolencias para los familiares del difunto.

Según distintos reportes, Rolón se encontraba en su vehículo junto a su hermano y perdió el control de su auto y finalmente terminaron estrellándose contra un árbol.

El jugador, nacido en 1995 llegó a la cantera del Barcelona en 2010 y se mantuvo con el conjunto blaugrana hasta 2016 pero nunca pudo debutar con el primer equipo y lo más alto que llegó fue al Barcelona B.

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2022