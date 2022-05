¿Cuándo, a qué hora y dónde se podrá ver el eclipse lunar? Aquí todos los detalles

Por Alfonso M. Jurado

Ciudad de México, 15 de mayo (AS México).- El eclipse lunar tiene su belleza en los tonos rojizos que emite y ha sido fuente de inspiración histórica para crear leyendas.

¿Qué es exactamente este fenómeno astronómico? Según la NASA, el eclipse lunar sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que la Luna atraviesa la sombra terrestre y se sitúa en la parte más oscura, lo que se llama umbra. Esto le da al satélite una tonalidad roja que se denomina como la “Luna de Sangre”.

Psst! Want to see a total lunar eclipse? Watch #NASAScienceLive on May 15 when Earth sneaks between the Moon and the Sun.

No matter where you are, or if your skies are clear, you can watch with us and @NASAMoon experts ready to answer your questions: https://t.co/oA5JWRRMx1 pic.twitter.com/Dcj9LG4aaJ

— NASA (@NASA) May 13, 2022