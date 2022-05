Doctor Strange in the Multiverse of Madness recauda 61 mdd en taquillas de EU

La película lleva un acumulado de 688 millones de dólares a nivel global siendo una de las más exitosas de la pandemia y la segunda más taquillera del 2022.

Por Lindsey Bahr

Estados Unidos, 15 de mayo (AP).- Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue la película más taquillera este fin de semana en de las salas de cine de Norteamérica, recaudando 61 millones de dólares, según estimados de la industria divulgados el domingo.

La película lleva un acumulado de 688 millones de dólares a nivel global siendo una de las más exitosas de la pandemia y la segunda más taquillera del 2022.

Aun así, sus ingresos cayeron en 67 por ciento. Spider-Man: No Way Home cayó en 68 por ciento en su segundo fin de semana en los cines.

Había escasa competencia. El único estreno significativo fue Firestarter, que se proyectó en los cines y en el canal de streaming Peacock+.

Firestarter recaudó 3.8 millones de dólares en 3.412 salas de cine en Norteamérica, colocándose en cuarto lugar. En segundo lugar estuvo The Bad Guys y en tercero Sonic the Hedgehog 2.

The Bad Guys sumó 6.9 millones de dólares para un total global de 165.6 millones. Sonic 2 lleva seis semanas en los cines y recaudó 4,6 millones de dólares, para un acumulado de 175.7 millones de dólares.

“Everything Everywhere All At Once” lleva ocho semanas en los cines y recaudó 3.3 millones de dólares, un descenso de 6 por ciento con respecto al fin de semana anterior, con lo que su total asciende a 47 millones.