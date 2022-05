Familia y amigos despiden a Yolanda Martínez con misa y sepelio en NL; piden justicia

La joven desapareció tras salir de casa de su abuela para ir a buscar trabajo y fue encontrada muerta en un terreno baldío de la colonia Los Huertos, en Juárez.

Monterrery, 15 de mayo (Vanguardia).- Luego de que buscó a su hija férreamente durante 38 días, Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena, aseguró que no parará hasta encontrar justicia para su hija.

El 31 de marzo, la joven de 26 años salió de casa de su abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás, para ir a buscar trabajo, pero ya no regresó.

El cuerpo de la joven madre de familia fue encontrado el 8 de mayo en un terreno baldío de la colonia Los Huertos en Juárez. Durante más de un mes, su progenitor protagonizó una búsqueda que terminó cuando el cadáver fue localizado por una mujer que buscaba leña.

“Aquí apenas empezamos, voy a entregar a mi hija porque así corresponde, pero aquí continuamos me van a seguir viendo porque vamos a seguir defendiendo el caso”, dijo el padre de familia.

Este domingo, familiares y amigos celebraron una misa de cuerpo presente en Capillas del Carmen, Monterrey y luego su cuerpo fue sepultado en El Panteón Los Pinos, en Juárez.

Martínez insistió en que Yolanda fue víctima de un feminicidio y buscará que los culpables paguen por lo que hicieron a su hija.

“Las autoridades de la Fiscalía saben que voy a andarles poniendo gorro”, subrayó.

El lunes pasado, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dijo que la línea más solida de investigación es el suicidio, pero don Gerardo difiere con eso.

Comentó que una investigación independiente con peritos de Guatemala establece que la privaron de la vida. Incluso dijo que le dieron algo de beber como algunas drogas o sustancias tóxicas.

Añadió que un 60 por ciento de la investigación independiente apunta a que fue víctima de feminicidio, y sostuvo que las autoridades no van a jugar con él y no parará hasta encontrar justicia: “No van a jugar conmigo, no soy su circo, ni soy su payaso como otras personas”.

Insistió en que él ha realizado sus propias pesquisas y que a la Fiscalía le corresponde ejecutar cateos y dar con los responsables. Y aunque el tiene sospechosos, no puede revelar nada para no entorpecer la investigación.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA DE SALTILLO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.