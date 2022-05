AMLO propone reorientar el programa Sembrando Vida para producir arroz, maíz y frijol

Además de orientarse hacia la producción de maíz, López Obrador insistió en que el programa también se tiene que enfocar en “el frijol y el arroz” en zonas donde ya se siembra café, cítricos, naranja, limón y árboles frutales, para combatir la inflación y las dificultades para adquirir estos productos.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este domingo que su programa insignia “Sembrando Vidas” se enfoque en la producción de alimentos básicos para el consumo interno del país, y así enfrentar la inflación y las dificultades en la cadena de suministros causados entre otras cosas por la invasión de Rusia a Ucrania.

“Donde tenemos desventaja con relación a Estados Unidos es en alimentos”, señaló López Obrador desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde encabezó este domingo su Campaña para la Producción de Autoconsumo.

“Por eso tenemos que enfocarnos a incrementar la producción de alimentos, sobre todo de básicos. Llamamos a esta acción, dijimos ‘vamos a impulsar la actividad productiva’, y los convocamos a ustedes que son los que están trabajando cerca de la gente para que se les estimule, promueva a que sembremos y apoyemos más”, les dijo a los trabajadores del programa.

¿Qué estamos pensando? Que Sembrando Vida se oriente a básicos, o que se vayan intercalando cultivos. Si siembran café, cítricos, naranja, limón, árboles frutales, ahí siembren maíz”, destacó el Presidente.

“Tenemos la ventaja de que el maíz es una planta bendita, se da en partes altas y en tierras bajas, en el frio y en el calor, es nuestro alimento principal, se hacen muchos alimentos de maíz. Como se dijo aquí, ‘sin maíz no hay país’”, añadió el mandatario.

Además de orientarse hacia la producción de maíz, López Obrador insistió en que el programa también se tiene que enfocar en “el frijol y el arroz, porque somos “deficietarios”.

“En arroz compramos el 80 por ciento de lo que consumimos. Muchísimo, y ahora también vamos a tener problemas con el trigo, e esl que está aumentando más de precio a nivel internacional”, señaló.

Por último, el mandatario indicó: “Tenemos que producir más, pensar en el autoconsumo, producir lo que necesitamos”.

El programa “Sembrando Vida”, creado en la actual administración, promueve la reforestación, ofrece oportunidades de empleo en zonas rurales y contribuye a la recuperación de las zonas devastadas, de acuerdo con el Gobierno mexicano.

El programa estrella paga por ello un salario mensual a los agricultores para plantar y cuidar árboles frutales y madereros en sus tierras. El Gobierno federal ha implementado este programa en países de Centroamérica, como una opción para frenar la migración, y busca que Estados Unidos lo apoye.

López Obrador lanzó la semana pasada, dentro de su batalla contra la inflación, una campaña para producir el autoconsumo. México debe producir los alimentos que consume para no depender de las importaciones, dijo el viernes, y por ello, su Gobierno busca reactivar este tipo de producción.

Además, el mandatario acusó a los políticos tecnócratas, de gobiernos anteriores al suyo, de haber abandonado al campo.

Durante la segunda jornada de producción para el autoconsumo, llevada a cabo en el municipio de Zapotlanejo, estado de Jalisco, oeste del país, López Obrador habló de la guerra Rusia-Ucrania que disparó la inflación y provocó una crisis internacional.

“Vamos a producir lo que consumimos, tenemos las tierras y habrá agua y vamos a dar apoyos para que pequeños propietarios ejidatarios y comuneros nos ayuden sembrando, como siempre lo hacen, pero a lo mejor ahora pueden ampliar sus áreas de producción, hay que hacer esa campaña de producir para el autoconsumo”, expuso.

Señaló que por eso la autonomía, independencia y autosuficiencia en alimentos y energéticos blindarán a México ante factores como el conflicto Rusia-Ucrania.

López Obrador señaló de igual manera que el plan de autosuficiencia es para que el país esté protegido ante situaciones externas, como ahora ocurre con el conflicto en Ucrania. “Si somos autosuficientes, estamos protegidos y esto no sólo pensando en la economía nacional, no sólo en la producción de mercado, no sólo para producir en el país, también durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo, que en el campo se siembre para comer”.