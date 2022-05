Gloria Trevi reubica concierto tras colapso de escenario en Xalapa, Veracruz

Gloria Trevi recurrió a su cuenta oficial de Instagram para anunciar durante una transmisión en vivo que, “contra viento y marea” el show sí se realizará, aunque tuvo que ser retrasado algunas horas para que se pudiera montar una nueva estructura en otra área.

Por Rocío García

Ciudad de México, 15 de mayo (La Opinión).- Gloria Trevi anunció que contra viento y marea se presentará la noche de este 14 de mayo en el concierto programado en Xalapa, Veracruz, todo luego de que se diera a conocer que se cayó el escenario, aunque por fortuna no hubo lesionados.

La tarde de este sábado trascendió en redes sociales que la estructura del escenario montado para el concierto de Gloria Trevi en el estadio de béisbol de la Universidad Veracruzana se vino abajo. Por fortuna, el incidente sucedió previo a la presentación de la cantante por lo que no hubo personas lesionadas.

Tras darse a conocer la noticia, Gloria Trevi recurrió a su cuenta oficial de Instagram para anunciar durante una transmisión en vivo que, “contra viento y marea” el show sí se realizará, aunque tuvo que ser retrasado algunas horas para que se pudiera montar una nueva estructura en otra área.

“Pasó algo que no nos esperábamos, literalmente se cayó la estructura del escenario para poder presentarnos aquí en Xalapa y eso es algo que no nos esperábamos, pero nadie está exento de un accidente. Gracias a Dios no hubo lesionados que eso es lo más importante, nadie del staff, nadie arriba del escenario, el público apenas nos vamos a encontrar en la noche”, dijo la cantante.

Destacó que el show no podría ser en Isla Divina como se había anunciado debido a que el escenario prácticamente quedó destruido, pero agradeció a todo su staff porque en pocas horas levantaron un nuevo escenario en otra área para poder representar un concierto que promete será muy especial.

La regiomontana demostró su fe y pidió a sus seguidores no rendirse ante los obstáculos, por lo que poniendo como ejemplo el incidente por el que estuvo a punto de cancelar la presentación en la que aseguró entregaría toda el alma, corazón y amor.

“Les he dicho que debemos salir adelante, que no nos rindamos y en este caso no nos vamos a rendir y nos vamos a presentar hoy en la noche aquí en Xalapa en medio de la tempestad contra viento y marea.

Aunque por fortuna se logro recuperar la fechan Trevi confesó que estaba que se le salían las lágrimas, pero poco después le volvió la vida al corazón.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE La Opinión. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.