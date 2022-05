Bolsonaro revela que aún no ha decidido si acudirá o no a la Cumbre de las Américas

La ausencia de Bolsonaro se puede sumar a la del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha amenazado con no acudir si Estados Unidos insiste en no invitar a todos los países del continente.

Río de Janeiro, 15 may (EFE).- El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo este domingo que aún no ha decidido si acudirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles (California, EU) del 6 al 10 de junio.

“Aún lo estamos estudiando. Depende de muchas cosas”, afirmó el líder ultraderechista en declaraciones que concedió a periodistas, al ser interrogado sobre si acudiría a la cita convocada por el presidente estadounidense, Joe Biden.

Bolsonaro negó que haya desistido de ir a la cumbre en respuesta al supuesto rechazo de Estados Unidos a un encuentro bilateral en Los Ángeles con Biden, luego de que el mandatario brasileño apoyara públicamente la reelección de Donald Trump y de haber sido el último jefe de Estado en reconocer la victoria electoral del político demócrata.

“Algunos dicen que [no voy porque] no seré recibido por Biden, pero todo el mundo quiere hacer negocios con nosotros porque dependen de nuestros alimentos para su seguridad alimentaria”, dijo al mencionar que Brasil es uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos y que la demanda por sus productos se disparó por la crisis de abastecimiento y la inflación provocada por la guerra en Ucrania.

Bolsonaro recordó que la semana pasada recibió en Brasilia a la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, y que ella declaró posteriormente que “el mundo no sobrevive sin los alimentos de Brasil”.

El líder ultraderechista agregó que, pese a las presiones inflacionarias en todo el mundo provocadas por la suspensión de las exportaciones de trigo de Ucrania y de fertilizantes de Rusia, Brasil es uno de los países que más puede beneficiarse con el aumento de la demanda de alimentos.

Bolsonaro salió así al paso a versiones de prensa que dan como un hecho la ausencia del Presidente brasileño en la Cumbre de las Américas y que la atribuyen a las supuestas presiones de Estados Unidos para que Bolsonaro suspenda sus cuestionamientos al sistema electoral de Brasil.

Bolsonaro aspira a ser reelegido en las presidenciales de octubre pero, en momentos en que todos los sondeos dan como favorito con amplia margen al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, ha puesto en duda la seguridad del sistema de votación electrónico en Brasil y ha insistido en que se presta para fraudes.

La ausencia de Bolsonaro se puede sumar a la del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha amenazado con no acudir si Estados Unidos insiste en no invitar a todos los países del continente.

Pese a que Washington no ha divulgado la lista de asistentes, algunos voceros oficiales han dicho que los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitados porque Estados Unidos no los considera países democráticos.

Además de López Obrador, otros gobernantes, como el boliviano Luis Arce, también han amenazado con no acudir a la Cumbre por la exclusión de esos tres países.