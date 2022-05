Los Celtics fulminan al campeón Bucks: Ganan la serie 4-3 al remontar duelo decisivo

Por Kyle Hightower

BOSTON (AP) — Tras la derrota de los Celtics en el quinto partido ante Milwaukee y que dejó a su equipo abajo 3-2, el entrenador de Boston Ime Udoka lanzó un pronóstico.

“Será más gratificante cuando remontemos”, dijo.

Dos victorias después, los Celtics transformaron en realidad la profecía de su técnico.

Grant Williams firmó 27 puntos y acertó siete triples, Jayson Tatum agregó 23 y Boston estableció un récord en un séptimo partido al encestar 22 triples para eliminar 109-81 a los Bucks de Milwaukee, los reinantes campeones de la NBA, en las semifinales de la Conferencia Este.

Boston se las verá contra Miami a partir del martes, reeditando la definición del Este en 2020. El Heat despachó a los Celtics en seis juegos en esa serie disputada en la burbuja de Walt Disney World.

Tatum afirmó que su equipo asumió el desafío de encontrarse “contra la pared”, al verse obligado a ganar los últimos dos partidos tras desmoronarse en su anterior duelo en casa.

Los Celtics quedaron abajo temprano, pero fueron una tromba en la segunda mitad — con un parcial 61-38 — para enfilarse al triunfo. Boston liquidó el duelo con un alucinante diferencia de 54 puntos en disparos lejos del arco para quedar con foja de 25-9 cuando en un séptimo partido.

En cambio, los Bucks quedaron 3-9. Apenas embocaron 4 de 33 lanzamientos (12,1%) desde la línea de tres puntos. Fue el segundo peor porcentaje en intentos de triples en un juego de playoffs (con un mínimo de 30 disparos).

We closed out the defending champs. Next stop: the Eastern Conference Finals. pic.twitter.com/ORkN6HqD0J

— Boston Celtics (@celtics) May 16, 2022