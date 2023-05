El grupo de medios Vice se declara en bancarrota; venderá activos por 225 mdd

NUEVA YORK (AP) — Vice Media solicitó la protección ante acreedores por bancarrota, convirtiéndose en la más reciente compañía de medios digitales en tambalearse tras un ascenso meteórico.

La declaración de quiebra llega pocas semanas después que la compañía anunciara la cancelación de su programa insignia “Vice News Tonight” en medio de una ola de despidos, la cual se prevé que afectará a más de 100 empleados de la fuerza laboral de mil 500 personas de la compañía, publicó el diario Wall Street Journal. La compañía señaló además que terminará con su marca Vice World News, convirtiendo a Vice News en su única marca en todo el mundo.

The process is likely to result in the sale of VICE, which will continue to operate during the proceedings.

https://t.co/3UGWWz9hX3

— VICE (@VICE) May 15, 2023