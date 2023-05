No debe haber tapado o dedazo, eso viene del porfirismo; y no debe preocupar: AMLO

El domingo, el Canciller Marcelo Ebrard aseguró que será el pueblo, a través de las encuestas, quien elegirá al candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, y no el “dedazo”, en una declaración que insiste en que no haya “favoritos” como ya lo hiciera la semana pasada.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no debe preocupar que haya “tapado” o “dedazo”, es decir, una designacion del candidato oficial desde la Presidencia de la República. Eso viene de Porfirio Díaz, agregó. Díaz fue un dictador que se mantuvo al frente de México desde 1881 hasta 1911, cuando fue derrocado por la Revolución de 1910.

López Obrador lo dijo un día después de que el Canciller Marcelo Ebrard externó su preocupación –durante una gira por Oaxaca– sobre la posibilidad de que la candidatura de Morena y sus aliados se designe “por dedazo”.

“En el flanco izquierdo se habla de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, no son muchos, pero por lel otro lado sí hay bastantes, pero como ya no hay tapados, porque eso viene de la época del Porfiriato, ya no debe haber tapados, ni dedazo. Todas las prácticas antidemocráticas no deben causarnos ninguna preocupación, es normal”, expresó en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Además pidió que “no se use presupuesto público, que no se compren votos, ahora que hay elecciones en el Estado de México y Coahuila, que el voto sea libre y secreto, que cada quien vote lo que le dicte su consciencia, que no haya fraude y que el pueblo elija, porque ya cambiaron las cosas, ya son otros tiempos”.

“Ellos [los aspirantes y los gobernadores] saben que no deben utilizar el presupuesto público. Además, es ilegal, eso logramos en este Gobierno, que la compra de voto sea delito grave, o favorecer a un candidato. Es ir a la cárcel sin derecho a fianza, lo mismo la corrupción, nadie puede hacer eso, lo saben los gobernadores”, indicó, luego de ser cuestionado por los mitines que organizan los gobernadores morenistas cuando los visitan los aspirantes.

El Presidente también rechazó hoy tajantemente que esté promoviendo el voto, luego de ser denunciado por partidos de oposición por llamar a votar por Morena en su conferencia matutina. “No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena, yo hablo de que es importante la transformación de México, porque lo que existía antes era ilegal, injusto, un régimen de corrupción. México era saqueado por una banda de malhechores”, aseveró.

Y es que este domingo, el Canciller Marcelo Ebrard aseguró que será el pueblo, a través de las encuestas, quien elegirá al candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, y no el “dedazo”, en una declaración que insiste en que no haya “favoritos” como ya lo hiciera la semana pasada.

“Habrá una encuesta y el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador dijo que el pueblo es el que tiene que elegir a quién sigue, no el dedazo, el pueblo es el que debe de decidir”, dijo el Secretario de Relaciones Exteriores en una gira de trabajo por Tuxtepec, Oaxaca.

“Estoy muy orgulloso de ser parte de su equipo”, añadió, en referencia al mandatario. “Llevo 23 años trabajando junto a él, nunca ha habido diferencias entre nosotros, porque cumplimos lo que decimos. Yo fui su sucesor y ahora me llamó a su gabinete, como Canciller”, completó.

La semana pasada, López Obrador ya había respondido a la insistencia del Canciller Ebrard sobre el establecimiento de fechas y reglas para el proceso interno de Morena rumbo a la elección de la candidatura presidencial del 2024, al decir que “política es tiempo”.

El mandatario señaló que antes de pensar en la contienda por la candidatura de Morena, hay dos elecciones el próximo mes de junio: en Coahuila y en el Estado de México, entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que son importantes.

“Hay que esperar, es muy importante, por ejemplo, para los jóvenes primero que sepan la importancia que tiene el manejo de los tiempos en política. Política es tiempo entre otras cosas eso, para los jóvenes, entonces hay dos elecciones [Coahuila y Estado de México] en puerta. También es importante que se sepa que son elecciones en dos estados, pero que tienen una repercusión política en lo nacional”, dijo.