La chef nigeriana Hilda Baci rompe récord mundial por cocinar 100 horas consecutivas

Guinness World Records tuiteó que estaba al tanto del intento de la chef por batir la marca de cocina.

Por Chinedu Asadu

Abuya, Nigeria, 15 de mayo (AP) — La chef nigeriana Hilda Baci estableció un nuevo récord mundial el lunes al cocinar sin parar durante 100 horas consecutivas.

Baci había estado cocinando desde el jueves de la semana pasada tras fijarse el objetivo de romper el Récord Mundial Guinness de 87 horas y 45 minutos que impuso el chef indio Lata Tondon en 2019.

Alrededor de las 19:45 GMT del lunes, Baci alcanzó las 100 horas cocinando en la zona de Lekki, en Lagos, el eje comercial de Nigeria, convirtiéndose en una sensación nacional en el país del oeste de África. Miles de personas que se habían congregado en el lugar festejaron y cantaron en honor suyo después de que dejó de cocinar unos minutos después.

HILDA BACI !!! 🥳🥳

We made history today. 🥺 Thank you for all the love, Nigeria. Thank you. 🙏🏾 pic.twitter.com/FGH3hE6dbD — Hilda Baci’s Cookathon (@hildabacicooks) May 15, 2023

Guinness World Records tuiteó que estaba al tanto del intento de la chef por batir la marca de cocina. “Primero necesitamos revisar toda la evidencia antes de confirmar un récord de forma oficial”, señaló la marca.

Al intentar romper el récord, Baci dijo el jueves que quería mostrar lo trabajadores y decididos que son los jóvenes nigerianos, y también hacer campaña en favor de las jóvenes africanas que son marginadas en la sociedad.

“Incluso cuando se trata de las marcas con las que quieres trabajar, es como si tuvieras que hacer algo adicional para que te tomen en serio”, dijo Baci, y añadió que también esperaba que el mundo obtuviera más conocimiento sobre la cocina nigeriana.

The pain in her eyes really worth getting the task done…

You have gat this Hilda Baci. ❤️😭#GuinnessWorldRecord pic.twitter.com/P6lIFGZXtG — Tosin🇳🇬🇨🇦👨 (@Ohloowatoscene) May 14, 2023

Alrededor de las 15:00 GMT, Baci comenzó a cocinar bajo supervisión decenas de manjares nigerianos, platillos que iban desde sopas hasta estofado y distintas proteínas. El arroz jollof, uno de los platillos más emblemáticos del oeste de África, también formó parte del menú.

Tuvo apenas descansos de cinco minutos cada hora o una hora acumulada luego de 12 horas consecutivas, para bañarse, descansar y someterse a revisiones médicas.

Mientras miles de residentes y celebridades la apoyaban en el lugar día y noche, muchos más la seguían de cerca por internet a través de distintas plataformas.

JUST IN: A Nigerian chef known as Hilda Baci just cook her way into the Guinness World Record with the longest ever cookathon by an individual. Congratulations Queen 👑👑 pic.twitter.com/U1mq9Yu92P — Tosin🇳🇬🇨🇦👨 (@Ohloowatoscene) May 15, 2023

Luego de que ella rompió el récord actual, el presidente Muhammadu Buhari tuiteó el lunes que era un gran día para Nigeria: “La determinación, ambición y resistencia de Hilda han atraído gran interés y comprensión acerca de la singularidad de la comida nigeriana”, manifestó el mandatario.

Mientras Baci se aproximaba a la marca de las 100 horas, Kingsley Ofoma —una persona que se encontraba en el lugar— aseguró que nunca dudó que rompería el récord. “La energía aquí es muy elevada y positiva; todos se están divirtiendo”, comentó. “Así que comer sus platillos gratis ni siquiera es la mejor parte del evento”.