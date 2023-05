Antimotines de Guadalajara cercan las casas de vecinos que se oponen a obra pluvial

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- Vecinos de la calle Mario Azuela, en Guadalajara, Jalisco, denunciaron que autoridades estatales los sitiaron al colocar rejas alrededor y el despliegue de policías en la zona.

Medios locales reportaron que vecinos han acusado a los elementos de seguridad por bloquearles el paso y atentar contra ellos ya que, aseguran, están siendo privados de su libertad.

La Diputada Susana de la Rosa expuso en sus redes sociales que esta medida preventiva gubernamental es parte de la reacción al Gobierno de Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco, para “initimidar y seguir con las obras en el parque [San Rafael] a pesar de la suspensión que existe”.

No podemos permitir que las obras se impongan por la.fuerza, violentando los derechos de las comunidades y los vecinos de san Rafael. Así no se hacen las cosa Enrique Alfaro, Pablo Lemus y Carlos torres son unos desalmados ecocidas. @cndh pic.twitter.com/rRWvMy6i6h

“Horrible, yo me siento en una ratonera literal me siento en una ratonera en la cual no puedes salir de tu casa, no puedes ir a ningún lado y si quieres salir necesitas el permiso de los policías para que te dejen acceder o salir de tu vivienda es así de fácil”, denunció una vecina según el medio digital universitario UDGTV.