El número de migrantes disminuye 50% en la frontera sur de EU ante fin del Título 42

Rebecca Santana

Washington, 15 de mayo (AP).— El número de migrantes detectados en la frontera sur de Estados Unidos disminuyó 50 por ciento en los últimos tres días respecto a los días previos a que concluyeran las restricciones al asilo implementadas por la pandemia de COVID-19, dijeron funcionarios estadounidenses el lunes.

Pero un gran número de migrantes siguen bajo custodia federal, aunque la cifra ha caído “significativamente” desde la semana pasada, señaló Blas Nuñez-Neto, Subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional.

La capacidad de la Patrulla Fronteriza para mantener en detención a los migrantes había sido una preocupación clave mientras más migrantes llegaban a la frontera en los últimos días antes del fin de las restricciones migratorias relacionadas a la pandemia, conocidas como Título 42. El Gobierno enfrenta una demanda que fue entablada para acotar sus facultades para liberar a migrantes cuando las instalaciones rebasen su capacidad.

En un momento dado de la semana pasada, había más de 27 mil migrantes detenidos a lo largo de la frontera, una cantidad que podría alcanzar los 45 mil a finales de mayo si se restringen las facultades para dejar en libertad más rápido a los migrantes cuando las instalaciones rebasen su capacidad, declaró la semana pasada Matthew Hudak, jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza, en un documento presentado ante la corte relacionado con la demanda.

Nuñez-Neto dijo que los agentes fronterizos habían estado topándose con poco menos de cinco mil personas al día desde que las restricciones del Título 42 expiraron el jueves a la medianoche y las nuevas medidas entraron en vigor el viernes. No proporcionó cifras exactas.

“Es demasiado pronto para sacar conclusiones firmes. Estamos monitoreando de cerca lo que está pasando. Confiamos en que el plan que hemos desarrollado en todo el Gobierno estadounidense para hacer frente a estos flujos funcione con el tiempo”, dijo Nuñez-Neto.

Atribuyó el descenso a la planificación federal, así como a las medidas coercitivas que México y Guatemala han llevado a cabo en los últimos días a lo largo de sus propias fronteras sureñas. No dio detalles sobre lo que estaban haciendo esos dos países.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raul Ortiz, tuiteó el lunes que sus agentes habían detenido a 14 mil 752 personas en las últimas 72 horas, un promedio de cuatro mil 917 por día.

Las cifras proporcionadas el lunes son mucho menores a las más de 10 mil detenciones registradas en tres días de la semana pasada, cuando gran cantidad de migrantes se apresuraron a ingresar a Estados Unidos antes de que entraran en vigor las nuevas políticas para restringir el asilo.

El Título 42 les permitía a las autoridades estadounidenses expulsar expeditamente a los migrantes sin permitirles solicitar asilo, pero no tenía consecuencias para aquellos que ingresaban al país y eran expulsados. Previo al término del Título 42, el Gobierno estadounidense implementó duras medidas para disuadir a la gente de que se presentaran sin más a la frontera, y en lugar de ello la animó a utilizar una de las vías que Estados Unidos ha creado para facilitar la migración legal.

