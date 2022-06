Primera Ministra escocesa revive debate con relanzamiento de campaña de independencia

Por Emeline Vin

Londres, 15 de junio (RFI).- La Primera Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, espera un nuevo referéndum para finales de 2023. Pero antes de que eso ocurra, la Primera Ministra quiere reabrir el debate: cree que la situación de Escocia ha cambiado desde la votación de hace ocho años

“El Brexit nos ha sacado de la Unión Europea [UE] y del mercado único en contra de nuestra voluntad, con un daño enorme al comercio, las condiciones de vida y los servicios públicos”, afirmó.

“En este momento crucial […] ¿seguimos atados a un modelo económico y social británico que nos limita a resultados económicos y sociales decepcionantes, que probablemente empeoren en lugar de mejorar fuera de la Unión Europea?”, se interrogó.

