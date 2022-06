Candidato colombiano pide disculpas por equiparar a la Virgen María con prostitutas

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS).- El candidato ultraderechista a Presidente de Colombia, Rodolfo Hernández, ha salido este martes a pedir perdón por unas declaraciones anteriores a la primera vuelta en las que equiparaba a la virgen María con las prostitutas cuando se le preguntaba por una posible coalición con otras candidaturas.

Hernández ha asegurado que quienes han recordado aquellas declaraciones las han sacado de contexto y ha protestado que “los competidores” se lo critiquen. “Yo no quise decir eso”, ha insistido, utilizando en esta ocasión la fórmula “las personas que vivían en el barrio” por la palabra prostitutas.

Cuando Hernández fue preguntado en una entrevista el pasado 7 de abril en Radio Nacional si aceptaría forjar alianzas con otros candidatos de cara a la primera vuelta que se celebró el 29 de mayo, aseguró que recibiría a la “virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella”.

Como ser humano reconozco que me equivoqué y pido disculpas a quiénes he herido por usar palabras como no se debe 🙏🏻🇨🇴#RodolfoHernandez pic.twitter.com/4YKZ7RT90V

— Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 14, 2022