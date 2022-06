Más de 10 mil visitantes son evacuados del Parque Yellowstone debido a inundaciones

Por Matthew Brown y Lindsay Whitehurst

HELENA, Montana, EU, 15 de junio (AP).— Más de 10 mil visitantes tuvieron que abandonar el Parque Nacional Yellowstone debido a las inundaciones sin precedentes que afectaron el sector norte del parque nacional más antiguo de Estados Unidos.

Las inundaciones destruyeron puentes y carreteras además de arrastrar un dormitorio para empleados varios kilómetros río abajo, según informaron las autoridades el martes. No se registraron heridos ni muertos.

Los únicos visitantes que permanecían en el inmenso parque que se extiende a lo largo de tres estados eran una docena de excursionistas que estaban intentando salir de un área poco accesible.

El parque, que este año celebra su aniversario 150, podría permanecer cerrado hasta una semana, y es posible que las entradas situadas al norte no vuelvan a abrirse esta temporada, dijo el superintendente Cam Sholly.

“El agua sigue haciendo estragos”, dijo Sholly, quien afirmó que se pronostican más lluvias para este fin de semana que podrían causar más inundaciones.

Las inundaciones alcanzaron cifras históricas en el río Yellowstone tras días de lluvias y deshielo, y causaron estragos en partes del sur de Montana y el norte de Wyoming, donde arrastraron cabañas, anegaron pequeños pueblos, cortaron el suministro eléctrico e inundaron viviendas.

Esta situación se produce justo al arranque de la temporada turística del verano boreal, que atrae a millones de visitantes.

Historic flooding has shut down #Yellowstone.

Heavy rain combined with snowmelt caused unprecedented flooding that washed out roads and swept away bridges – cutting off communities and forcing tourists to be evacuated from the iconic national park. pic.twitter.com/Alk4jX5hVF

— Pattrn (@pattrn) June 14, 2022