El Presidente urge a Fiscalía que avance, que saque casos como el de Cabeza de Vaca

El Presidente López Obrador afirmó que los casos ya están en manos de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, por lo que exhortó a las autoridades resolver e informar lo más pronto posible, pues señaló que la justicia tiene que ser expedita.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero, a que avance y saque todos los temas que tiene pendientes, en particular el del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, caso del que fue cuestionado esta mañana.

El Fiscal Gertz Manero ha sido cuestionado duramente, incluso desde adentro de la administración federal y desde el movimiento lopezobradorista, por haber resuelto los temas que benefician su fortuna o sus causas personales, pero no así los que tienen que ver con la Nación. Casos como el de Emilio Lozoya Austin o el de Odebrecht están empantanados, y el Presidente dio señales hoy de tenerlo claro. De allí su llamado a la FGR.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que los casos ya están en la Fiscalía y en el Poder Judicial, aunque señaló que evita pronunciarse al respecto “para que no se tenga la excusa o el pretexto de que se les está persiguiendo”. “Desde el principio he dicho que no es mi fuerte la venganza y tengo mi conciencia tranquila y no es hipócrita. No tengo un doble discurso”.

Por ello exhortó a la FGR informar y al Poder Judicial resolver lo más pronto posible. “¿Qué tiene que hacer la Fiscalía? Informar y el Poder Judicial resolver. Y aquí sí fraternamente, cariñosamente, respetuosamente: que no tarden tanto. Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, no se avanza. Hay muchísimas denuncias y no avanzan. Y la justicia tiene que ser expedita y resolver lo más pronto posible”.

“Ya va a terminar nuestro Gobierno en dos años, tres meses y se van a quedar ahí todavía pendientes asuntos y ya están algunos pateando el bote, esperando a que ya se termine el Gobierno porque piensan que van a regresar”, añadió.

Sobre el caso del Gobernador de Tamaulipas, López Obrador señaló que se dio inicio a una investigación por parte de la Fiscalía, a partir de una solicitud de información que envió el Gobierno de Estados Unidos.

“[Se] inició con una investigación de la Fiscalía, que es autónoma. Yo me enteré por los medios y cuando empezaron a decir de que era una persecución, me llegó un oficio, que no sé si lo di a conocer aquí, en donde se le pedía a la Fiscalía o al Instituto, la oficina de Inteligencia Financiera, que se revisaran las propiedades del señor García Cabeza de Vaca. Entonces me llegó el oficio de una institución estadounidense”.

López Obrador recordó que en dicho oficio autoridades estadounidenses piden información sobre el caso. Fue lo púnico que dije porque no tenía yo ninguna información comprobatoria. Sí, la institución, esta, la oficina de investigaciones financieras hizo la investigación a partir de ese oficio. Me enviaron a mí el oficio, porque yo pedí información de si existe o no la investigación. Me mandaron el oficio.

No obstante, indicó que los abogados de Cabeza de Vaca “sostienen que ese oficio es falso, que fue falsificado”, por lo que pidió investigar y aportar pruebas. “Y la Fiscalía tiene que decidir y las autoridades de Estados Unidos aportar pruebas si tienen”.

Sostuvo que desde que inicio su Gobierno tiene el planteamiento de no fabricar delitos como era antes, ya que dijo que “eso es autoritarismo”. Asimismo, ejemplificó el caso de los maestros de Oaxaca, que se oponían a la llamada Reforma Educativa, a quienes les fabricaron delitos de lavado de dinero y los encarcelaron.

“Entonces ojalá la Fiscalía y la instancia del Poder Judicial informen. Y en el caso de lo que corresponde a nosotros, de la oficina de Inteligencia Financiera, informe. La verdad nos hará libres. Eso es lo que puedo comentar. Lo demás es parte de la confrontación política que existe, concluyó.

INVESTIGACIÓN A FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA

Más de 15 propiedades en México y Estados Unidos, entre las que se encuentran casas, ranchos y departamentos de lujo, son vinculadas al Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en una amplia investigación por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que está en manos de la FGR.

García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas desde 2016 por el Partido Acción Nacional (PAN), tiene desde el 19 de junio de 2021 una orden de aprehensión en su contra, pero la detención no pudo ejecutarse porque obtuvo un amparo. También ese mismo año, la UIF bloqueó sus cuentas, las de sus padres María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y Manuel García Uresti; sus hermanos Ismael y José Manuel; su esposa Mariana Gómez Leal; el padre de ésta, José Ramón Gómez Reséndez, y del empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presunto prestanombres del mandatario y el único detenido por la indagatoria federal. Además, la UIF bloqueó las cuentas de 25 personas morales.

No obstante, en junio de 2021, el Juez Octavo de Distrito del Décimo Noveno Circuito, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió un amparo a su esposa Mariana Gómez Leal para que pueda acceder al dinero depositado en una cuenta en BBVA Bancomer y otra en Banco Mercantil del Norte.

Sobre el desbloqueo de cuentas de García Cabeza de Vaca, el pasado 28 de abril el titular de la UIF, Pablo Gómez, afirmó que el Gobernador de Tamaulipas se mantendrá en la lista de personas bloqueadas.

Según el titular de la UIF, Francisco García Cabeza de Vaca “no tiene inmunidad procesal penal federal”, aunque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún está pendiente por resolver un juicio constitucional sobre si el mandatario puede o no ser detenido.

-Con información de Guadalupe Fuentes López