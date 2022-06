“Me sentía como una burla”: Selena Gomez se sincera sobre su carrera en Hollywood

Gomez, que fue una de las actrices infantiles del programa de televisión Barney friends inició su carrera oficialmente al interpretar a Alex Russo en la serie de Disney Channel Wizards of Waverly Place.

Ciudad de México, 15 de mayo (La Opinión).- Para Selena Gomez no fue nada fácil convertirse en la estrella de Hollywood que hoy en día es y mucho menos ganar credibilidad después de ser una de las caras infantiles más conocidas de Disney Channel.

La protagonista de la serie Only murders in the building reconoció recientemente que fue muy complicado interpretar papeles de una actriz adulta después de sus días como estrella infantil, especialmente porque al principio no se sintió aceptada por sus compañeros de la industria.

“Estoy agradecida por estar donde estoy, pero pienso y creo que apenas he tocado la superficie de lo que soy capaz de hacer. Sentí que era muy difícil que la gente me tomara en serio”, dijo Selena al podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter. “Poco a poco he ido superando eso y estoy muy contenta, pero fue muy frustrante. Me sentía como una burla, ¿sabes?”

Gomez, que fue una de las actrices infantiles del programa de televisión Barney friends inició su carrera oficialmente al interpretar a Alex Russo en la serie de Disney Channel Wizards of Waverly Place. Cuando el programa dejó de emitirse en 2012, ella esperaba salir del molde asumiendo papeles más serios.

Uno de sus primeros papeles después de Disney fue la controvertida película Spring breakers de 2012, protagonizada por Vanessa Hudgens -también veterana de esa compañía- y Ashley Benson, en escenarios marcados por la violencia, el sexo y el consumo de sustancias ilícitas.

En los años siguientes Gomez se ha consolidado en muchos sectores y ha añadido el puesto de productora a su currículum con Only murders in the building, que estrenará su segunda temporada el 28 de junio en Hulu.

