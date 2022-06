¿Cómo transferir los chats de WhatsApp de un Android a iPhone? Aquí el paso a paso

Por Cesar Otero

Ciudad de México, 15 de junio (AS).- Hasta el momento, si quieres trasladar tu historial de conversaciones de un iPhone a un móvil Android y viceversa, debes optar por usar aplicaciones Third Party, ya que la propia WhatsApp no te lo permitía. Este tipo de acciones con apps de terceros suponen un proceso extra fuera de WhatsApp y, además, violan las Condiciones del servicio de la app.

PASAR WHATSAPP DE ANDROID A IOS

Mark Zuckerberg señaló en un comunicado que “Estamos añadiendo a WhatsApp la posibilidad de cambiar de forma segura entre teléfonos y transferir tu historial de chats, fotos, videos y mensajes de voz entre Android y iPhone manteniendo el cifrado de extremo a extremo. Esta es una de las características más solicitadas. Lanzamos la posibilidad de cambiar de iPhone->Android el año pasado, y ahora añadimos también Android->iPhone”.

Pero, ¿cómo funciona el proceso? META lo explica en el FAQ oficial de WhatsApp:

La posibilidad de transportar los datos se incluirá en la aplicación Move to iOS de Apple, que está disponible en Google Play Store. La opción estará disponible cuando un usuario esté configurando un nuevo iPhone mediante la aplicación. Los usuarios de Android tendrán que tener un mínimo de Android 5.0 y superior. Los usuarios de iOS de Apple deberán tener iOS 15.5 o superior.

Requisitos previos

– Android OS Lollipop, SDK 21 o superior, o Android 5 o superior instalado en tu dispositivo Android

– iOS 15.5 o superior instalado en tu iPhone

– Aplicación Move to iOS instalada en tu teléfono Android

– WhatsApp iOS versión 2.22.10.70 o superior en su nuevo dispositivo

– WhatsApp Android versión 2.22.7.74 o superior en su antiguo dispositivo

– Utiliza el mismo número de teléfono que tu antiguo teléfono en tu nuevo dispositivo

– Tu iPhone debe ser nuevo o restablecer los ajustes de fábrica para emparejarlo con la aplicación Move to iOS y mover los datos de tu teléfono Android

– Ambos dispositivos deben estar conectados a una fuente de alimentación

– Ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi o tendrás que conectar tu dispositivo Android al punto de acceso de tu iPhone.

Pasar un chat y datos de WhatsApp de un móvil Android a iPhone

1. Abre la aplicación Move to iOS en tu teléfono Android y sigue las indicaciones en pantalla.

2. Aparecerá un código en tu iPhone. Cuando se te pida, introduce el código en tu teléfono Android.

3. Pulsa Continuar y sigue las indicaciones en pantalla.

4. Seleccione WhatsApp en la pantalla de transferencia de datos.

5. Pulsa INICIO en tu teléfono Android y espera a que WhatsApp prepare los datos para su exportación. Se cerrará la sesión de tu teléfono Android una vez que los datos estén preparados.

6. Pulsa SIGUIENTE para volver a la aplicación Mover a iOS.

7. Toca CONTINUAR para transferir los datos de tu teléfono Android a tu iPhone y espera a que Move to iOS confirme que la transferencia se ha completado.

8. Instala la última versión de WhatsApp desde la App Store.

9. Abre WhatsApp e inicie sesión con el mismo número de teléfono utilizado en su antiguo dispositivo.

10. Pulsa en Iniciar cuando se te pida y deja que el proceso se complete.

11. Termina de activar tu nuevo dispositivo y verás tus chats esperándote.

Los usuarios podrán transferir los mensajes personales, pero los mensajes de pago entre pares y el historial de llamadas no se transferirán. La aplicación Move to iOS de Apple también admite la opción de que un usuario tenga todas las aplicaciones gratuitas de su dispositivo Android portadas a iOS. Si una aplicación gratuita en Android tiene un equivalente en la App Store, los usuarios tienen la opción de recuperarlas cuando configuren el nuevo iPhone. Las aplicaciones se mostrarán en la pantalla de inicio después de la configuración, aunque el usuario tendrá que pulsar sobre ellas para asegurarse de que se descargan.

Hi! We’d like to assist. Regarding transferring data from WhatsApp, you’ll want to reach out to the app developer. https://t.co/OZAbsCS3z1

However, You can ensure all other data is transferred using the steps here: https://t.co/K5TD5Iwvqj https://t.co/GDrqU22YpT

— Apple Support (@AppleSupport) June 13, 2022