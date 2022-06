AMLO enviará la próxima semana al Congreso iniciativa para eliminar Horario de Verano

De acuerdo con el Presidente, la semana pasada la Segob realizó un encuesta donde el 71 por cierto de los consultados dijo estar a favor de la eliminación del cambio de horario.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la próxima semana enviará una iniciativa al Congreso para eliminar el cambio de Horario de Verano.

“Voy a enviar la iniciativa [la próxima semana] para que ya no haya cambio de horario, a cualquiera de las Cámaras, porque ya tengo los estudios y tengo una encuesta. Si no quieren votar o la rechazan, pues ni modo, pero yo ya cumplí”, dijo el Presidente.

“Ya tengo los estudios y tengo una encuesta, le preguntamos a la gente y ya la semana que viene la voy a enviar”, añadió.

El mandatario compartió que la semana pasada, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), realizó una encuesta donde el 71 por cierto de los consultados dijo estar a favor de la eliminación del Horario de Verano.

“Es mejor que sea una reforma a una de las leyes secundarias para que no sea reforma constitucional. Para la próxima semana presentamos la encuesta, lo que opina la gente y los estudios”, adelantó.

Hace un par de días, López Obrador dijo que era “muy probable” que no existiera el Horario de Verano “porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. Se está haciendo el análisis, ya hay estudios que dicen que el ahorro es mínimo y lo podemos lograr haciendo un compromiso de cuidar la luz, que no se desperdicie”.

“Hay que irnos preparando, no pasa nada en la cuestión financiera, antes a los presidentes los acalambraban los tecnócratas, les decían, eso no se puede hacer, porque va a haber devaluación, fuga de capital”, mencionó en aquella ocasión el mandatario.

En el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) fue cuando se aprobó esta medida que ha dividido opiniones. Dos veces al año se adelanta y se atrasa el reloj una hora. El Horario de Verano inicia el primer domingo de abril y concluye el el último domingo de octubre, y según aprovecha la “mayor insolación” para disminuir el consumo de energía diaria en el periodo de máxima demanda de luz.

En los estados de la franja fronteriza, el cambio se hace al mismo tiempo que en Estados Unidos, que lo realizó el 13 de marzo pasado.

El Senado de Estados Unidos aprobó el pasado martes 15 de marzo por unanimidad suprimir el cambio de hora y quedarse con el Horario de Verano para tener tardes más luminosas, una iniciativa que tiene que ser ratificada ahora por la Cámara de Representantes.

La medida, que entraría en vigor en noviembre de 2023, haría permanente el Horario de Verano, de manera que Estados Unidos dejaría de cambiar la hora dos veces por año.