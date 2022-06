“Me quité un peso”: Chris Evans se sincera sobre su papel de Capitán América

El de Marvel fue un papel que le obligó a ponerse a punto en el gimnasio y a seguir una dieta estricta, y que ahora se ha revertido, tal y como él mismo ha confesado en su entrevista, donde ha pasado a contar cuánto peso ha perdido desde que acabó su interpretación.

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 15 de junio (AS México).- Chris Evans está de enhorabuena. Proyectos no le están faltando, y es que después de ponerse la armadura del Capitán América, ha pasado a poner la voz en la película de Disney, Lightyear, que trata del personaje de Toy Story y que se está promocionando estos días.

Una promoción donde el actor se ha convertido en el blanco de los medios, sobre todo a raíz de los rumores que le acercan a Shakira tras la separación de la cantante y Gerard Piqué. Unos rumores sobre los que ya se pronunció anteriormente, alegando que no la conocía personalmente. Además, en una entrevista concedida para Yahoo! Entertainment, ha pasado a contar los cambios que ha tenido que hacer frente para una de sus grandes interpretaciones, la de Capitán América, y por consiguiente la saga de Avengers.

PERDIÓ 15 LIBRAS

Un papel que le obligó a ponerse a punto en el gimnasio y a seguir una dieta estricta, y que ahora se ha revertido, tal y como él mismo ha confesado en su entrevista, donde ha pasado a contar cuánto peso ha perdido desde que acabó su interpretación. “Literalmente me quité un peso de encima. He perdido como 15 libras (cerca de siete kilos). Cada vez que la gente me ve, dice: ‘¿Estás bien? Has perdido un poco de peso’. Sí, no he tenido que ir al gimnasio tan fuerte”, ha revelado.

Una pérdida de peso que no le costará asumir, dado que no le resulta nada complicado subir o bajar peso con rapidez. Ha confesado que solo con reducir la cantidad de comida que consume puede llegar a recuperar una constitución delgada en solo unas semanas.

Después de Avengers: Endgame, aun falta por saber si Chris Evans se ha despedido de una vez por todas de su personaje, Steve Rogers, algo que no descartan algunos de sus fans y de los fans del universo Marvel.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.