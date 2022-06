No es la primera vez que se acusa de corrupción a Javier Casique, cercano de “Alito”

El audioescándalo contra Alejandro Moreno salpica a Puebla, ya que ha sido involucrado Javier Casique, exdirigente estatal del partido.

Por Bryan Rivera González

Puebla, 15 de junio (Central).– Los audioescándalos de Alejandro Moreno han salpicado a Puebla, pues fue involucrado el exlíder estatal del PRI, Javier Casique, quien al parecer le acerca a un empresario de la industria farmacéutica para que le consiga contratos a cambio del pago de un moche.

La noche de este 14 de junio, la gobernadora de Campeche por Morena, Layda Sansores exhibió un audio más del dirigente nacional del PRI, en el que Alejandro Moreno platica con un proveedor de medicinas.

Alejandro Moreno menciona de forma reiterada a Javier Casique, durante la conversación, y al final dice su apellido “Casique”, incluso bromea con que este acuerdo no lo va a mochar.

Puntulmente acudimos a la convocatoria de la #ComisiónDeGobernaciónYPoblación, lamentamos la inasistencia y falta de compromiso por parte de los representantes del grupo oficialista. Desde el @GPPRIDiputados seguiremos trabajando sin descanso en beneficio de #México. pic.twitter.com/IYMxGx8j1W — JAVIER CASIQUE (@Javier_CasiqueZ) June 3, 2022

Tú tranquilo, estamos bien, nos va a ir a toda madre. Si tú me dices ‘Oye, mi medicamento…’ Aquí, ‘Oye, despensas, aquí’. Ah, obvio, conozco a todos… Todos me van a ver”, comentó Alejandro Moreno a su interlocutor, luego de que este último dijo: “Vamos juntos… Vamos a venderla allá, yo me dedico a las medicinas”.

Agregó que Javier Casique está al tanto del acuerdo que se está pactando, con quien se debe poner de acuerdo para, también, evitar que el Diputado “rasure” la entrega de recursos.

A ver, pero te doy un dato: Javier sabe… Habla con él, de vez en cuando. Una manita namás, me pones una manita de mensaje. “Aquí estoy, cabrón”, mientras el sujeto agregó entre risas que “yo jodo muy poquito”.

Además, se escucha claramente la risa de Javier Casique, diputado federal.

Antes de dejar el sitio donde la conversación fue grabada, Alejandro Moreno finalizó así: “Lo que estamos haciendo… ¿Para qué? Para tener lana”.

Aquí podemos ver que hasta los diputados federales están en el negocio… Es evidente que la corrupción la vivían a flor de piel; lo han hecho y lo siguen haciendo con tanta naturalidad. ¡Las acciones de quienes han saqueado al pueblo no deben quedar impunes! pic.twitter.com/nOYtZvRbAh — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 15, 2022

El audioescándalo fue revelado en el contexto del cónclave que este día llevó a cabo el PRI y en el que había trascendido que se pediría la renuncia de Alejandro Moreno de la dirigencia.

Fuentes al interior del encuentro, revelaron que fue Miguel Ángel Osorio Chong el principal impulsor de la salida de “Alito”.

Tras la reunión con exdirigentes y personajes importantes del PRI, Moreno reiteró que se quedaría en el cargo.

En este encuentro estuvo el dirigente del PRI en Puebla, Néstor Camarillo y precisamente Javier Casique.

EL HISTORIAL DE CORRUPCIÓN DE CASIQUE

Esta información fue dada a conocer por Layda Sansores, como parte de su objetivo para detener al dirigente priísta que fue gobernador de Campeche entre 2015 y 2019. También, cuando agentes de la Fiscalía de Campeche inspeccionaron la residencia de Alejandro Moreno este martes.

El audioescándalo de Alejandro Moreno salpica a Puebla, debido a que Javier Casique es uno de los priístas poblanos más allegados al dirigente nacional, pues incluso esta tarde lo acompañó en el cónclave del PRI, donde se decidió que Alejandro Moreno permanecerá al frente del tricolor.

Aunado a ello, Javier Casique también ha sido señalado en Puebla por actos de corrupción. El pasado 4 de abril, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que existía una red de sobornos entre el legislador, el priista Jonathan Collantes Cabañas y el ex titular de la Auditoría Superior del estado (ASE), Francisco Romero Serrano.

El mandatario indicó que dicha estructura citaba a alcaldes en la sede municipal del PRI, ubicada en el Centro Histórico de Puebla, para amenazarlos con no buscar irregularidades en la revisión de las cuentas públicas. A cambio, exigían dinero para que no hubiera observaciones.

Citaban a los presidentes municipales, el auditor y este señor de la dirección estatal del PRI y ahí establecían mecanismos de vinculación”, comentó el mandatario poblano.

Los allegados de Alejandro Moreno en Puebla pudieron respirar, luego de que este pudo mantenerse como dirigente nacional del PRI, pese a la presión de ex dirigentes y líderes del tricolor, que buscaron su expulsión por los bajos resultados de las pasadas elecciones.

En Puebla, los más cercanos a Alejandro Moreno son: el dirigente Néstor Camarillo y los diputados federales Lázaro Jiménez Aquino y Javier Casique.

