CDC: Cifras de hepatitis infantil desconocida, “estables” desde 2017, previo a COVID

Madrid, 15 de junio (Europa Press).- El número de niños hospitalizados en Estados Unidos por hepatitis de origen desconocido se ha mantenido “estable” desde 2017, por lo que no parece que la pandemia de COVID-19 esté relacionada con estos casos, según ha concluido un estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés).

La investigación ha realizado un análisis de cuatro fuentes de datos distintas, en la que no se ha observado un aumento en las visitas a los servicios de urgencias u hospitalizaciones asociadas a la hepatitis entre niños de cero a 11 años, en los trasplantes de hígado de niños de cero a 17 años o en la positividad de los tipos 40/41 de adenovirus entre los niños estadounidenses, en comparación con los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19.

