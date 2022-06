Va por México tiene malos dirigentes y asesores: AMLO; parecen promotores de 4T, dice

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó las derrotas de la coalición Va por México a que son “malos dirigentes” Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, pero además porque su jefe es el magnate Claudio X. González.

En su conferencia de prensa por la mañana, en Palacio Nacional, reiteró su crítica a la decisión de los dirigentes de la coalición Va por México por declarar una “moratoria constitucional” e imponerla a sus grupos parlamentarios en el Congreso, cuya responsabilidad es legislar.

“Los dirigentes no son los jefes de los legisladores. ¿Cómo toman una decisión así? Es el coraje. Ojalá y rectifiquen”, subrayó, luego de puntualizar que los tres partidos de la coalición Va por México quieren que le vaya mal al Gobierno. “Tienen malos dirigentes y malos asesores”.

Y enseguida se mofó: “Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes, porque ayudan. Parecen promotores de la transformación (…) Sí estaban molestos y dijeron: ‘A ver cómo nos desquitamos’ y decidieron tirar una pedrada. Pues se equivocaron”.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que los ciudadanos ya no quieren dirigentes sin principios ni ideales, pues aseguró que “ya no es el tiempo de antes”.

“Y sobre Morena, yo tengo licencia y la gente en Morena, la verdad, los ciudadanos en general, no sólo de Morena, están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales, ya no, ya eso se terminó”, indicó.