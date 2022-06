La “moratoria” no se consultó; vino de la cúpula de Va por México: Diputado del PRI

El Diputado priista Mariano González aseguró que la “moratoria constitucional” tiene como objetivo luchar en contra de todo aquello que no genere un beneficio para la sociedad y evitar que el Presidente López Obrador y Morena aprueben “reformas a modo”.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- La “moratoria constitucional” no se consultó con los legisladores de la oposición y fue una decisión que se tomó desde la cúpula de la alianza “Va por México”, aseguró Mariano González, Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El tema fue una decisión que tomaron las dirigencias nacionales, la alianza Va por México, nosotros tenemos un respeto hacia las dirigencias y es obvio que somos muy institucionales en ese tema y fue una decisión que se tomó por parte de los dirigentes. No lo hemos platicado al interior, por ejemplo, con los senadores, los senadores salieron a dar una postura, nosotros como parte de una fracción de la cámara de Diputado, respetamos la decisión de firmar esta moratoria constitucional porque creemos que es el camino para generar y obligar a la mayoría a entrar a un diálogo con las fuerzas políticas”, dijo el legislador tricolor en entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara en el programa Café y Noticias que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El Diputado Mariano González reiteró que la “moratoria constitucional” surgió luego de los diálogos entre los dirigentes de los tres partidos de la oposición, Marko Cortés del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Jesús Zambrano del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Es un tema que se da a partir de la cerrazón del gobierno, del Ejecutivo federal, a tener un diálogo con las fuerzas políticas y está demostrado que lo han bajado en el tema de las cámaras. La parálisis legislativa que tenemos se debe a que Morena no ha dejado que pase ninguna iniciativa de ley de la oposición, entonces lo que hace esta moratoria constitucional busca proteger las instituciones, busca proteger al INE, busca que podamos tener a un árbitro, que tengamos certeza de las elecciones y también en el tema de cambios constitucionales. Lo que estamos buscando con esta moratoria constitucional es cuidar las instituciones, que no tengamos cambios constitucionales a modo y que podamos generarle certeza a los ciudadanos”.

El pasado 9 de junio, la coalición Va por México presentó “una moratoria constitucional” a fin de impedir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena implementen más reformas constitucionales como la Reforma Electoral.

“Durante el tiempo que resta de esta Legislatura no se aprobará cualquier modificación a la Constitución que atente a la democracia mexicana”, aseguró Marko Cortés Mendoza, dirigente del PAN en conferencia de prensa.

Acompañado por los dirigentes nacionales del PRD y el PRI, el líder del blanquiazul insistió en que la coalición “frente a las violaciones al marco legal del país, ha denunciado que la democracia y la Constitución están en amenaza permanente desde Palacio Nacional”.

En ese sentido, puso como ejemplo la Reforma Electoral propuesta por el Presidente López Obrador, la cual, dijo, amenaza al Instituto Nacional Electoral (INE).

La “moratoria constitucional” firmada por la coalición señala que: durante el tiempo que resta a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El documento señala que las y los legisladores que presidan y participen en los órganos de Gobierno, así como en las comisiones o grupos de trabajo, participarán sólo en términos estrictamente indispensables e institucionales para dar cursos y trámite al proceso legislativo.

Ante esta situación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es mejor que los legisladores de la oposición no cobren su sueldo, si insisten con la “moratoria constitucional”.

Durante su conferencia de prensa matutina del pasado 13 de junio, el mandatario aseguró que la moratoria firmada por la coalición sólo perjudica al pueblo.

“Ahora que los diputados o los dirigentes del bloque conservador dicen que va haber una huelga, una moratoria, que no me van aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional. ¡Imagínense! ¡Qué legisladores! ¿A quién perjudican? Al pueblo”.

El Diputado Mariano González respondió al Presidente López Obrador y aseguró que los legisladores de la oposición sí continuarán con sus trabajos legislativos, lo único que cambiara, dijo, será la forma del diálogo.

“Lo que quiere el Ejecutivo es señalar que nosotros vamos a generar una parálisis, que no vamos a legislar […] eso es lo que queremos señalar, porque ya tuvimos la experiencia de la Reforma Energética, no hubo un diálogo, no hubo acuerdos, hubo cerrazón por parte de la mayoría y eso nos llevó a no poder generar esa reforma constitucional, por primera vez en la historia una reforma constitucional presentada por el Ejecutivo no pasó. Qué tenemos que hacer, obviamente proteger a las instituciones y obligar a la mayoría a entrar a un diálogo, a que generen acuerdos a que no traten que la oposición se allane a lo que ellos quieren”.

Finalmente, el legislador del PRI dijo que la “moratoria constitucional” tiene como objetivo luchar en contra de todo aquello que no genere un beneficio para la sociedad y evitar que el ejecutivo apruebe reformas a modo.

“La ‘moratoria constitucional’ señala que vamos a ir en contra de todo lo que no beneficie al pueblo. El tema de los trabajos legislativos, de comisiones lo vamos a seguir llevando a cabo, lo que no vamos a permitir es que él quiera meter en el tema de la sociedad, en el día a día que no estamos legislando […] Lo único que estamos poniendo sobre la mesa es que si no hay diálogo con la mayoría que tiene la Cámara de Diputados no vamos a aprobar las reformas constitucionales, como las quiere, en un traje a la medida”.