“La gente quiere dirigentes con principios, no politiqueros”, responde AMLO a Monreal

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró esta mañana que en Morena no quieren politiqueros, ni dirigentes sin principios y sin ideales.

“Sobre Morena, yo tengo licencia y la gente en Morena, la verdad, los ciudadanos en general, no sólo de Morena, están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales, ya no, ya eso se terminó. La gente quiere que los representen personas con principios y con ideales, no politiqueros y a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo, ya no es el tiempo de antes”, dijo en conferencia de prensa.