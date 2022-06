FBI detiene a productores de regional mexicano por supuesto nexo con el narcotráfico

Los Ángeles, 15 de junio (LaOpinión).- Elementos del Buró Federal de Investigaciones​ (FBI) detuvieron a Ángel Del Villar y Luca Scalisi, los productores de música regional mexicana más importantes de Estados Unidos, porque supuestamente hicieron negocios con un promotor de conciertos al que vinculan con los cárteles del narcotráfico. Al parecer este último tiene una empresa con sede en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, ubicado en las costas del Pacífico mexicano. Del Villar y Scalisi son famosos por producir discos sobre narcocorridos de cantantes famosos como Gerardo Ortiz.

DEL Records CEO Angel del Villar was arrested by FBI agents on Tuesday (June 14) and is being charged with “conspiring to violate the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act." https://t.co/bSi39sQP60

— billboard (@billboard) June 15, 2022