Sylvester Stallone protagoniza el primer tráiler de Tulsa King de Paramount+

La nueva serie de Paramount+ protagonizada por Sylvester Stallone también contará con la participación de Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, A.C. Peterson y Garrett Hedlund.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 15 de junio (ASMéxico).- Tulsa King, la primera serie televisiva de Sylvester Stallone, estrena su primer tráiler de la mano de Paramount+, plataforma en la que llegará este nuevo drama de mafiosos en otoño de este mismo año.

Así, el popular actor de Hollywood que ha protagonizado películas tan icónicas como las sagas Rocky o Rambo junto a otros taquillazos como Demolition Man o Daylight, entre muchos otros, afronta con Tulsa King su primer papel protagonista en una ficción televisiva.

SYLVESTER STALLONE Y SU PROPIO DRAMA CRIMINAL

Así, el conocido héroe de acción irrumpe con fuerza en televisión protagonizando un intenso drama criminal producido por Taylor Sheridan, responsable de la franquicia Yellowstone. Su estreno está previsto para el próximo 13 de noviembre de 2022 en Estados Unidos y nos contará la historia de un capo de la mafia de Nueva York llamado Dwight “The General” Manfredi, que tras salir de prisión con una condena de 25 años a sus espaldas es apartado por su jefe, con Tulsa, Oklahoma, como nuevo destino. Será en su nuevo hogar donde el personaje de Stallone empezará a construir su propio imperio del crimen, un lugar que para él bien podría ser otro planeta.

Tulsa King cuenta con un reparto encabezado por Sylvester Stallone junto a otros nombres como Andrea Savage (I’m Sorry), Martin Starr (Silicon Valley), Max Casella (The Tender Bar), Domenick Lombardozzi (El irlandés), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Jay Will (La maravillosa señorita Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois) o Garrett Hedlund (The United States vs. Billie Holiday), entre otros nombres.

La serie será producida por Sheridan, Winter, Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin y Allen Coulter. Braden Aftergood también será productor ejecutivo. Tulsa King se estrena en Paramount+ el próximo 13 de noviembre de 2022.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.