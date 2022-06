VIDEO: Actores de Stranger Things prueban las “licuachelas” en la CdMx

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 15 de junio (ASMéxico).- En redes sociales se está viralizando un video con los actores Natalia Dyer y Charlie Heaton, de la serie Stranger Things, pues como parte de la promoción de la cuarta temporada, decidieron visitar nuestro país y tuvieron un encuentro con parte del elenco de la producción Control Z, quienes les dieron a probar a sus colegas algunas comidas típicas de nuestro país.

“Somos parte del elenco de Control Z y estamos con nuestros amigos de Stranger Things. Seremos sus embajadores culturales para enseñarles cosas extrañas que hacemos en México y puedan calificarlas como extrañas o no tan extrañas”, mencionó Ana Valeria Becerril al presentar a sus colegas.

Comenzaron el recorrido probando unos chapulines, los cuales fueron bien recibidos por los actores. Especialmente por Charlie, quien da vida a Jonathan Byers, pues aseguró que su sabor era muy bueno y compartió qué es lo más raro que ha probado. “Yo comí saltamontes, comí testículo de toro”, dijo.

Destacó que también se hicieron presentes las famosas licuachelas, que es una bebida que se ha popularizado en los últimos meses, que, como su nombre lo dice, se trata de una michelada servida en el vaso de una licuadora, acompañado de diversas salsas y gomitas. “Es algo muy loco. Es una cerveza servida en una licuadora y tiene chile, dulces y muchas cosas”, dijo la actriz Macarena García, del elenco de Control Z.

Natalia reveló que no le gustaba el sabor de la cerveza, pero que estaba dispuesta a probarla por curiosidad, así que procedió a darle un sorbo. “Como un Bloody Mary, está buena”, dijo la actriz. Mientras que Charlie manifestó que el sabor estaba bien y no se le hacía raro.

