Semovi suspende a 30 unidades de transporte concesionado por incumplir con acuerdos

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– Este miércoles, la Secretaría de Movilidad local (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) realizaron la revisión de 540 unidades de transporte público concesionado en la Ciudad de México y suspendió a 30 por incumplimiento del reglamento para su funcionamiento.

De las unidades que fueron suspendidas, una no operaba con una tarifa autorizada, nueve no utilizaban el uniforme establecido, 14 no tenían licencia vigente y seis no tenían póliza vigente.

En conferencia de prensa, el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, especificó que algunas de las sanciones establecidas fueron el traslado de los vehículos a corralones, la suspensión de las unidades y cancelación de licencias.

El titular de #SECGOB, @martibatres, con @andreslajous, informó que el operativo a transporte concesionado, coordinado por @LaSEMOVI, @inveacdmx, @SSC_CDMX y #SECGOB, ha implicado sanciones, como el traslado a corralones, suspensión de las unidades y cancelación de licencias. pic.twitter.com/XsVfFBUICP — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) June 15, 2022

Las revisiones se aplicaron en 14 puntos de la urbe de manera simultánea, entre ellos: Taxqueña, Tacubaya, Universidad, Tláhuac, Huipulco, Cuajimalpa, Puerto Aéreo, Chapultepec y Mixcoac.

El Secretario de Movilidad especificó que las unidades que han sido suspendidas deberán de acudir a las oficinas del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para demostrar que ya están cumpliendo con el reglamento, y aquellos vehículos que fueron llevados al corralón deberán de pagar la multa correspondiente.

En 14 puntos de la #CiudadDeMéxico aplicamos este día, de manera simultánea, los operativos de revisión al Transporte Público Concesionado🚌 En conjunto con la @SSC_CDMX @inveacdmx suspendimos a 30 unidades por incumplimiento a los compromisos establecidos. pic.twitter.com/iRPWxLFuYX — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) June 15, 2022