Bill Gates dice que criptomonedas y NFT están basados “en la teoría del más tonto”

De acuerdo con el cofundador de Microsoft, las criptomonedas y los NFT son activos que están basados en una teoría que indica que las burbujas económicas continúan “mientras los tontos puedan encontrar más tontos para pagarles por los activos sobrevaluado”.

Por Cesar Otero

Ciudad de México, 15 de junio (AS México).– Las siglas NFT pertenece a Non Fungible Token. Los NFT son tipos de activos digitales relativamente nuevos que están diseñados para representar la propiedad de algo que es único y escaso, ya sean activos físicos tokenizados, recursos digitales raros, acciones o prácticamente cualquier otra cosa, como la obra de arte digital señalada antes.

NON FUNGIBLE TOKEN

Dado que los NFT son únicos, no hay dos iguales y, por lo tanto, los NFT no pueden ser sustituidos por otro token idéntico; esta propiedad se conoce como no fungibilidad y se aplica mediante contratos inteligentes que impiden la duplicación, mientras que las cadenas de bloques visibles públicamente permiten demostrar la escasez.

Los NFT se pueden utilizar para demostrar la propiedad de un activo y los derechos asociados para votar, por ejemplo, de manera inalterable y sin ambigüedades. El propietario de un NFT lo guarda en su propia billetera blockchain, que es el equivalente a una billetera digital.

No vamos a entrar ahora en la diatriba sobre la fiebre de los NFT, pero está claro que es un tren que ahora mismo está en marcha y todo el mundo se quiere subir para ver lo que puede sacar mientras no se pare. Pero no Bill Gates, que no ve el mundo de los NFT -o mejor dicho, el circo en el que se están convirtiendo- con buenos ojos desde el punto de vista de la inversión.

LA TEORÍA DEL MÁS TONTO

La teoría del “Greater Fool” o “el más tonto” es un concepto financiero que describe a las burbujas económicas como “dirigidas por el comportamiento perennemente optimista de los participantes de un mercado [los tontos] que compran activos sobrevaluados anticipando su venta a especuladores rapaces [los más tontos] a un precio mucho mayor”.

Por ello, las burbujas continúan “mientras los tontos puedan encontrar más tontos para pagarles por los activos sobrevaluado”.

Las burbujas terminarán solo “cuando el más tonto se convierta en el mayor tonto que paga el precio superior por el bien sobrevaluado y no puede encontrar otro comprador que pague por él un precio más alto”.

Así es como ve Bill Gates lo que está pasando con los NFT y a los propios Non Fungible Tokens: En su intervención en un evento sobre el cambio climático organizado por el sitio TechCrunch, Gates dijo que prefería invertir en activos con resultados tangibles, como granjas o fábricas, “o una empresa en la que se fabrican productos”, y que no mantenía ninguna posición en criptodivisas o NFT.

“No estoy involucrado en eso. No estoy ni largo ni corto en ninguna de esas cosas”, dijo Gates, sugiriendo que también sospechaba de los activos diseñados para “evitar los impuestos o cualquier tipo de reglas gubernamentales.”

“Obviamente, las costosas imágenes digitales de monos van a mejorar el mundo inmensamente”, bromeó el cofundador de Microsoft, refiriéndose al proyecto insignia de NFT, Bored Ape Yacht Club.

No es la primera vez que Gates expresa su escepticismo sobre las criptodivisas. En una entrevista de febrero de 2021, se preocupó por los peligros de que los inversores habituales compraran Bitcoin, especialmente cuando el valor de la criptodivisa era tan volátil y podía hundirse por un tuit de un inversor destacado, como Elon Musk.

Las advertencias de Gates sobre la volatilidad dieron en el clavo. Cuando hablaba en 2021, el precio del Bitcoin estaba subiendo y alcanzaría un máximo de 63 mil dólares en abril de ese año. Luego se desplomaría dramáticamente, antes de volver a subir a un máximo histórico de más de 64 mil dólares el pasado noviembre.

Desde entonces, el precio del Bitcoin se ha desplomado de nuevo. El mes pasado, la criptomoneda Bitcoin se desplomaba por debajo de la marca de los 33 mil dólares, un mínimo al que no llegaba desde el mes de julio de 2021. La criptodivisa más conocida alcanzó un valor récord de casi 69 mil dólares en noviembre de 2021. Pero en apenas cuatro meses, ha caído un 50 por ciento de su cotización.

Y no paró, sino que Bitcoin bajó incluso más, por debajo de los 25 mil 500 dólares en mayo pasado. Esta dramática caída coincide con lo vivido este fin de semana, con el colapso de la empresa de préstamos de criptomonedas Celsius, y el sustaco de Binance a su clientes.

Como leemos en The Verge, del mismo modo los precios de las NFT también han caído con fuerza. Algunos de los mayores proyectos, como el ya mencionado Bored Ape Yacht Club, han reducido su valor a más de la mitad. Al mismo tiempo, el volumen de operaciones ha aumentado, ya que los compradores buscan hacerse con activos digitales a precios mínimos.

Al igual que Gates, puede que sean suscriptores de la teoría del más tonto de las NFT. La duda es si encontrarán a esos “más tontos” que necesitan según el Greater Fool.

