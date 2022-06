Claudia Sheinbaum da positivo a COVID por segunda ocasión; trabajará a distancia

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).–La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio positivo a COVID y se mantiene trabajando a distancia.

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, escribió la Jefa de Gobierno en sus redes sociales.