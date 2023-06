Sismo de magnitud 6.2 sacude capital de Filipinas; no hay víctimas ni grandes daños

MANILA, Filipinas, 15 de junio (AP).— Un profundo sismo sacudió el jueves parte de Filipinas, al suroeste de la capital, Manila, pero no se reportaron grandes daños o víctimas de inmediato.

El terremoto matinal de magnitud 6.2 se registró cerca de Hukay, a unos 120 kilómetros de la superficie, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Normalmente, los sismos profundos se sienten mucho, pero tienen menos posibilidades de causar daños importantes. Hukay está a unos 140 kms de Manila.

El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Filipinas señaló que no se comunicaron grandes desperfectos ni lesiones de inmediato, pero había una evaluación en marcha.

In these photos, volunteers and employees at the @philredcross National Headquarters calmly evacuated to a secure area following a brief shaking around 10:20 AM this morning.

