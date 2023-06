El Banco Central Europeo sube tasas de interés para frenar inflación; quedó en 3.5%

Por David McHugn

FRÁNCFORT, Alemania 15 de junio (AP).— El Banco Central Europeo anunció el jueves otro aumento de las tasas de interés y dijo que vienen más, a fin de combatir una inflación que ha elevado los precios de los alimentos, las facturas domésticas y las vacaciones veraniegas aun cuando la Reserva Federal estadounidense optó por hacer una pausa en sus propios incrementos.

El alza de un cuarto de punto, a 3.5 por ciento, es la octava consecutiva desde julio de 2022 para los 20 países que usan el euro. Esa es una campaña sin precedentes para restringir el crédito en momentos en que el banco trata de regresar la inflación a su meta de dos por ciento desde su nivel actual de 6.1 por ciento.

La presidenta del BCE Christine Lagarde declaró que vienen más aumentos de las tasas, inclusive en la próxima reunión de la institución el 27 de julio. Las proyecciones del BCE reconocen que controlar la inflación tomará meses, quizás más, aun cuando ha disminuido comparado con la cifra de dos dígitos que exhibía el año pasado.

Inflation has been coming down but is projected to remain too high for too long, said President Christine @Lagarde after raising interest rates by 0.25 percentage points today.

Watch the press conference https://t.co/oZAD2XFrP8 pic.twitter.com/B7chIjuiTV

— European Central Bank (@ecb) June 15, 2023