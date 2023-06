VIDEO: Messi anota el gol más rápido de su carrera en partido amistoso de Argentina

Beijing, 15 de junio (AP).— Lionel Messi anotó el gol más rápido de su carrera para encaminar el jueves la victoria 2-0 de Argentina ante Australia en un amistoso disputado apenas una semana después que el campeón mundial anunció su decisión de irse del Paris Saint-Germain y jugar con el Inter Miami de la MLS.

Bajo un calor agobiante y mucha humedad, Argentina se sintió como local en el estadio de los Trabajadores de Beijing. La desbordante euforia por Messi y la Albiceleste en China derivó en un episodio en el que un aficionado irrumpió en la cancha y pudo abrazar al crack argentino.

Messi también participó en la jugada que acabó en el segundo gol, obra de Germán Pezzella con un cabezazo en el complemento.

Fue el tercer partido de Messi con el seleccionado nacional tras la victoria ante Francia en la final del Mundial de Qatar el pasado diciembre.

Ovacionado estruendosamente en el renovado estadio de la capital china, Messi remeció las redes tras la primera pelota que tocó — a los 79 segundos.

El volante australiano Mathew Leckie perdió un balón en la salida, permitiendo que Enzo Fernández cediera a Messi. El siete veces ganador del Balón de Oro dejó desparramado a Aiden O’Neill en el borde de área y clavó un zurdazo que batió al arquero Mat Ryan.

