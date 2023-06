AMLO promete apoyos a deportistas que obtengan medallas en Juegos Centroamericanos

El Presidente confió en que los deportistas representará con dignidad a México y les prometió volver a reunirse para entregarles un apoyo por su participación en los juegos.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó este jueves a la delegación mexicana que competirá en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador y aseguró que todos los atletas recibirán una recompensa, pero será mayor para quien gane una medalla.

“Me da mucho gusto participar en esta ceremonia y abanderarles para que representen con mucha dignidad a nuestro querido México. Siempre es importante agradecer la participación de quienes hacen posible el que ustedes puedan competir en estos eventos internacionales”, expresó el mandatario federal.

Desde Palacio Nacional, donde se llevó a cabo la toma de protesta de los deportistas, el Presidente López Obrador hizo un llamado a representar al país con el alma y el corazón, carácter, técnica y pasión, pero sobre todo “con mucha pimienta”.

Abanderamiento de la delegación mexicana de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe https://t.co/NVKvOJZ6w9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 15, 2023

“En el beisbol alguien dijo que no se puede vencer a quien no sabe rendirse y esto aplica para todos los deportes, ahí donde van a estar en las pistas y en los campos hay igualdad, hay democracia, ahí no están los dados cargados o las cartas marcadas, a veces hay árbitros especiales, pero no es la regla es la excepción, ahí son ustedes los que van a decidir”, expresó.

El Presidente informó que una vez terminados los Juegos Olímpicos, que darán inicio el 23 de junio y terminan el 8 de julio, volverá a reunirse con todos los atletas que compitan en la justa para entregarles los premios prometidos.

El titular del Ejecutivo aseguró que México vive una época nueva ante la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; la titular de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara; y de más integrantes del Comité Olímpico Mexicano, así como de la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez; y los secretarios de Defensa y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda.

Con la entonación del Himno Nacional Mexicano 🇲🇽, concluye la ceremonia de abanderamiento de la 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝗲𝘅𝗶𝗰𝗮𝗻𝗮, que participará en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe @SSalvador2023 🇸🇻, a celebrarse del 23 de junio al 8 de julio. ¡Mucho éxito! pic.twitter.com/tipICQWeMO — CONADE (@CONADE) June 15, 2023

Por su parte, Ana Guevara, la encargada de la Conade, insistió en dejar de lado el conflicto con la Selección Mexicana de Natación Artística, invitando a los presentes a que se “despojen de su ego” y recuerden que no hay individualidades pues todos representan a México.

“Despojándonos del ego trabajamos para el cambio…Nos darán la satisfacción de verlos una vez más en competencia, con voluntad y disciplina; disfruten del momento, se han esmerado por lograr ser los mejores. Recuerden que somos uno solo, somos México, no hay individualidades”.

México aspita a participar con 645 deportistas, entre ellos algunos medallistas olímpicos y mundiales, de los cuales espera que superen las 133 medallas de oro que se ganaron en el 2018.