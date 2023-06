Till Lindemann, vocalista de Rammstein, es indagado por agresión sexual en Alemania

Madrid, 14 de junio (EuropaPress) – La Fiscalía de Berlín abrió una investigación al cantante de Rammstein, Till Lindemann, por presuntos delitos sexuales, según informa la cadena pública alemana ARD.

El Ministerio Público ha avanzado que se ha abierto una investigación de oficio y que también hay denuncias penales de terceras personas, es decir, que no están involucrados en el supuesto delito.

En los últimos días, varias mujeres han realizado acusaciones contra Lindemann, en las que aseguran que fueron seleccionadas previamente y se les preguntó se querían acudir a la fiesta posterior a uno de sus conciertos.

En esa fiesta, según la descripción de varias mujeres, se realizaron actos sexuales y también se describen casos de violencia y abuso. Algunas de ellas señalan que se les ofreció alcohol y drogas sin pregúntar por su edad.

