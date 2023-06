Polevnsky irá a tribunales si le niegan registro en Morena; acusa violencia de género

La Diputada señaló la presencia de tres hombres —Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal—, y sólo una mujer, Claudia Sheinbaum; aseguró que la gente “se da cuenta” de la gente detrás de la “campaña en su contra”.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- La Diputada Yeidckol Polevnsky denunció una “guerra sucia” en su contra al negársele su participación en el proceso interno de Morena para la designación de su candidato presidencial. Amenzó con recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al preguntársele en San Lázaro sobre si acudiría al TEPJF ante las negativas que ha recibido para formar parte de la elección interna de la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que lo hará mañana, esto con el fin de agotar todos los recursos posibles para estar inscrita.

“Haré todo lo que sea necesario para estar inscrita, por supuesto, porque eso es una violación de derechos, es un insulto para las mujeres, es una violencia política de género definitivamente”, aseguró.

Aseguró que es inaceptable “lo que se está planteando”, ya que desea trabajar “para defender el proyecto” de transformación del país, del cual se nombró fundadora y alguien que no ha dejado de laborar para construir.

Asimismo, señaló al Consejo Nacional de Morena por considerar a tres hombres en la contienda —Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López— y sólo a una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo.

Hasta el momento, no ha identificado quién o quiénes han efectuado dicha “guerra sucia” en su contra; sin embargo, dijo que lo indagará, aunque afirmó que la gente “se da cuenta”.

“Lo voy a identificar, porque es muy obvio. Hay cosas muy claras y obvias y son muy sucios. No necesito saberlo yo, la gente se da cuenta”.

El día de ayer, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, dejó fuera las aspiraciones presidenciales de la Diputada Yeidckol Polevnsky al aclarar que el acuerdo del Consejo Nacional establece invitar solamente a los cuatro morenistas ya posicionados.

Luego de que la legisladora morenista se sumara a los aspirantes de Morena que participarán en el proceso interno para elegir al candidato o candidata del partido en la elección presidencial de 2024, el líder del partido afirmó que no es posible.

“Es que fue a invitación del Consejo Nacional quienes podían participar, entonces no se puede”, señaló Delgado.

“El domingo hubo un acuerdo muy claro con nombres y apellidos. Los cuatro aspirantes que están participando es a invitación del Consejo Nacional, más un lugar para el Verde y un lugar para el PT, que ellos tendrán como partido que ratificar a quiénes enviarán a este proceso”, detalló.

Aunque el líder de Morena no abundó más sobre los argumentos sólidos para no aceptar el registro de la Diputada Polevnsky, quien ya había solicitado licencia y podría acudir al Tribunal Electoral, le hizo un llamado a no generar división en el partido.