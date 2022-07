“El PRI no es de Alejandro Moreno, sólo lo usa como escudo ante acusaciones”: Osorio

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que el PRI tiene de frente un “camino complicado” debido a que su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas es señalado “por irregularidades con acciones al margen de la ley o queriéndose apoderar de nuestro instituto político”.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también conocido como “Alito”, ha prometido cargos y lugares en el Congreso para afianzar su poder, sin embargo ha demostrado no tener palabra y sólo ha usado al tricolor como un escudo ante los señalamientos de corrupción que enfrenta, denunció el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de su bancada y uno de los principales críticos del líder priista.

“(Quiere) apropiarse de lo que no es de él, de lo que no entiende que no le pertenece, él es hoy el dirigente, pero no es el dueño del partido y por eso mi exigencia, una y otra vez, primero que renuncie, con qué cara hoy ve a la militancia a la que habla de democracia, a la que le habla de inclusión cuando en un audio —el que se está dando a conocer de manera ilegal​​— pues dice que no, que él se va a quedar, que él va a decidir y que se frieguen los que están ahí hablando, o sea todos”, comentó Osorio Chong en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

El martes pasado la Gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, difundió otro audio en el que se escucha a Moreno Cárdenas decir que permanecerá en la dirigencia del PRI hasta 2024. “Yo, primero Dios si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera ‘No, que si no hay resultados’, se van a la verga. Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan”, se le escucha decir en la grabación.

“Vimos los alcances de lo que quiere hacer, hasta dónde quiere llegar y, por supuesto, el apropiarse del partido, el tomar todas las decisiones y como lo he dicho las del 24, las que ya no le corresponden, pero quiere alargar su mandato, quiere quedarse no solo para lo que termine el 23 sino todo el 24 y pues bueno, hay que esperar mucho más de lo que quisiera hacer hacia adelante”, dijo al respecto el Senador.

“Alito” ha respondido a quienes le piden su renuncia que él culminará su mandato hasta el tiempo establecido legalmente, es decir hasta agosto de 2023, no obstante el Senador Osorio Chong ha advertido que busca ampliar su presidencia tres meses más y quedarse hasta después de las elecciones de 2024 porque una vez iniciado el proceso electoral no habría manera de convocar a elecciones en el partido.

“Lo que quiere es facilitar su circunstancia para que antes de agosto se llame a una asamblea y entonces se pida que le den tres meses más y esos tres meses más lo meten al proceso electoral (de 2024) y cuando lo metan al proceso electoral, la Ley federal dice ‘no puede haber renovación de dirigencia de ningún partido político’ y entonces quedarse”, explicó el líder de los senadores priistas.

Osorio Chong dijo que Moreno Cárdenas ha incumplido los compromisos a los que ha llegado con “muchos priistas entidad por entidad”, como sucedió en el proceso electoral de 2021 donde, explicó, prometió diputaciones federales “y a muchos les falló”.

“Me ha venido dando la razón el tiempo, ahora sé que en esto de querer arreglar con todos y hacer una tarea de inclusión está prometiendo secretarías en el partido, está prometiendo diputaciones federales, espacios locales, las dirigencias, espacios en el Senado como si fuera propiedad de él el partido y como si supiera todas los espacios que vamos a tener. La verdad es que diría que me da un poco de risa, pero no, al contrario lo veo con alarma, lo veo con molestia y por eso sigo insistiendo en que se haga por adelantado la sucesión de mi instituto político”, pidió el exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“USA AL PRI COMO ESCUDO”

De la mano de “Alito”, el PRI ha perdido 10 gubernaturas entre 2021 y 2022, en este mismo periodo sólo ganó una de las 21 elecciones de Gobernador, y se ha reducido como nunca en su historia de casi cien años: sólo gobierna tres estados, dos de los cuales se renovarán en 2023.

Además, el dirigente tricolor tiene en su contra una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y otra en la Fiscalía de Campeche —estado que gobernó de 2015 a 2019— por presunto enriquecimiento ilícito y otras supuestas irregularidades. A esto se suman los audios difundidos cada semana en los que es exhibido en presuntos actos de corrupción.

Moreno Cárdenas se ha dicho un perseguido político y ha negado los señalamientos que en semanas pasadas llevaron a un grupo de exdirigentes del tricolor a hablar con él y poner sobre la mesa su renuncia, no obstante él, como compartió el Senador Osorio Chong, se ha aferrado al poder y ha dejado en el olvido el diálogo que prometió establecer con todas las voces de su partido.

“Hay un riesgo enorme, no lo entiende así y lo único que está buscando es el escudo del PRI, de nuestro instituto político junto con el fuero constitucional pues para amortiguar y que se le respalde en todos sus señalamientos y acusaciones que tiene al día de hoy en un escándalo a nivel nacional, de su persona, y que lastima a todo el PRI”, señaló Osorio Chong.

El Senador reconoció que su partido tiene de frente un “camino complicado” debido a que su dirigente precisamente es señalado “por irregularidades con acciones al margen de la ley o queriéndose apoderar de nuestro instituto político”.

También comentó que en la reunión que sostuvo con los exdirigentes “dijo a todo sí”, y sólo pidió “ver los cómos”, pero cuando se envió la carta para dar seguimiento a las futuras reuniones incumplió su palabra. Incluso comentó que en el encuentro con los jerarcas del partido los invitó a tomarse una foto con los dirigentes de la alianza Va por México, lo cual rechazaron:

“Pues no, porque una foto así representa unidad, lo que queremos es que se sepa y se conozca que no estamos contentos y que queremos seguir dialogando”.

No obstante, Osorio Chong manifestó su confianza en los resultados que se pueden obtener en el proceso electoral de 2023, en el que se renovarán el Estado de México y Coahuila, los dos últimos bastiones del PRI: “yo confío en una alianza, yo creo que se puede construir una buena alianza, una alianza que le sirva al país y que pueda ganar la elección de Coahuila y del Estado de México, y la del 24”.

Para ello, dijo que los que deben de poner el ejemplo son los dirigentes, y en el caso del PRI enfatizó que es más fuerte la base que las dirigencias, “pero este dirigente le está haciendo mucho daño porque parece que no se da cuenta y no sabe el tiempo que costó construir un partido como el PRI, un PRI que está vigente a pesar de todos los ataques y señalamientos”.

“Ahí está, que tiene un 18 por ciento y que no queremos que se diluya, que queremos que crezca, pero hay un dirigente que quiere protegerse a partir de nuestro instituto político y yo no me voy a quedar callado, no voy a dejar de señalar”.

Cuestionado por Álvaro Delgado sobre si Alejandro Moreno Cárdenas será el “sepulturero” del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong respondió: ”Mi partido es mucho más fuerte que este dirigente”.