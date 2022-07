México anuncia visita de relatora de la ONU especializada en desplazamientos internos

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio (AP).— México recibirá en agosto por primera vez la visita de la relatora de Organización de las Naciones Unidas (ONU) para desplazados internos, un fenómeno presente en el país desde hace décadas aunque los gobiernos anteriores no lo habían reconocido.

Rocío González Higuera, jefa de la Unidad de Política Migratoria, que depende de la Secretaría de Gobernación, hizo el anuncio el jueves durante la presentación de un libro sobre el tema y dijo que la visita de la alta funcionaria, la filipina Cecilia Jimenez-Damary, representa un gran cambio después de años en los gobiernos mexicanos se cerraron al escrutinio internacional en diversos temas de derechos humanos.

Thank you to UN Member States and NGOs who took the floor today during my presention of my annual report to #HRC47 – focused on housing, land & property #HLP rights of #IDPs. I appreciate your support to my mandate & assistance to #IDPs pic.twitter.com/Fx1cxQJZDl

— Cecilia Jimenez (@cejjimenez) June 25, 2021