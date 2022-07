Tribunal de California ordena apertura de documentos sobre el caso de Roman Polanski

Por Robert Jablon

LOS ÁNGELES, 15 de julio (AP).— Un tribunal de apelaciones de California ordenó la apertura de algunos documentos en el caso penal contra el renombrado director de cine Roman Polanski, quien ha estado prófugo desde que se declaró culpable de tener relaciones sexuales con una niña de 13 años hace décadas, anunció un Fiscal de California.

El tribunal ordenó el miércoles que se revelara la transcripción de la declaración condicional bajo juramento de Roger Gunson, quien fue el fiscal original en el caso del condado de Los Ángeles, dijo la oficina del fiscal de distrito del condado.

Sin embargo, no hubo información inmediata sobre cuándo se harían públicos los documentos.

El agente de Polanski en Los Ángeles, Jeff Berg, no contestó una llamada en busca de declaraciones el miércoles por la noche.

Pero Harland Braun, el abogado de Polanski, dijo al diario Los Angeles Times que su cliente estaba “muy contento” por la orden del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito.

