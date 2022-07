Armie Hammer trabaja en hotel tras denuncias de canibalismo y abuso, aseguran medios

Información de medios como Variety aseguran que el coprotagonista de Call me by your name vive actualmente en las Islas Caimán donde vende tiempos compartidos en un hotel; el artista se alejó de los medios después de presentarse denuncias en su contra por presunto abuso físico, abuso sexual y prácticas caníbales.

Por Israel García

Saltillo, 15 de julio (Vanguardia).- Lejos quedó la imagen de ídolo y ser considerado una gran estrella del cine para Armie Hammer, quien fue señalado en 2021 por, abuso físico, sexual e incluso practicar canibalismo.

Hammer lleva un largo rato alejado del mundo del espectáculo, de las redes sociales y del ojo público a consecuencia de que una de sus exparejas lo señalara de haberla agredido física y sexualmente.

Desde entonces la carrera del actor se vino abajo y aunque no ofreció ninguna declaración a los medios, lo último que se supo de él fue que había ingresado a una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas tras la cancelación de dos de sus proyectos más cercanos a realizarse.

Este jueves el resueno de su nombre llegó ya que varios medios internacionales aseguraron que Hammer se mudó de los Estados Unidos, dejó la actuación y actualmente vive en las Islas Caimán donde dedica su tiempo a vender tiempos compartidos en un hotel.

PALABRA RESPALDADA

La información fue confirmada por una persona cercana al actor, quien además reveló que se encuentra en bancarrota, pues su familia le dio la espalda tras las acusaciones en su contra, según relata El Universal.

“Él está trabajando en un cubículo. La realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia”, dijo una fuente anónima a la revista Variety.

Antes de conseguir este empleo, el protagonista de Call me by your name habría pasado un largo tiempo administrando el complejo de departamentos donde actualmente vive pues trata de sacar adelante a sus dos hijos pequeños.

El galán coestelar de Timothée Chalamet , duró en rehabilitación 9 meses según confirmó su abogado a E! News en diciembre del año pasado. “Puedo confirmar que el señor Hammer ha salido de las instalaciones de tratamiento y se encuentra genial”, expresó el representante legal aquella vez antes de desaparecer por completo el actor del ojo público.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Vanguardia de Saltillo https://www.sinembargo.mx/author/vanguardia