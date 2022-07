Primeras FOTOS de set de Madame Web revelan que ocurrirá en el pasado reciente

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 15 de julio (ASMéxico).- Madame Web, una de las próximas películas del Spiderverse de Sony Pictures junto a Marvel, ya está empezando su producción en las calles de Boston para un próximo rodaje en exteriores. Así se desprende de las primeras fotografías filtradas de un set situado en las calles de Boston que emula la ciudad de Nueva York.

Aunque tal y como se puede observar en dichas fotografías, algunos elementos llaman poderosamente la atención; tanto es así, que se aprecian varias pistas que situarían la película en una época muy concreta, veinte años atrás, o lo que es lo mismo, a principios de los años 2000.

¿APARECERÁ SPIDER-MAN EN MADAME WEB?

Así, si prestamos atención a las fotografías filtradas del set de rodaje de Madame Web y a la propia descripción del periodista que ha compartido dicha información, podemos observar anuncios de dispositivos Palm Pilots con una “rápida conexión 3G”, numerosas cabinas teléfonicas y expendedores de periódicos, además de un gran cartel publicitario del primer álbum publicado de la cantante Beyoncé, Dangeroulsy in Love, de 2003. Todo ello nos hace pensar que la película -o parte de ella- se ambientará a principios de los años 2000.

Palm Pilots with new "3G speed"? Pay phones and newspaper boxes on every corner? A billboard for Beyoncé's debut album?

Sony-Marvel's upcoming superhero movie "Madame Web" has transformed Boston into early 2000s NYC for filming this week. https://t.co/qrErXgpUgV pic.twitter.com/Nyka9kVOHS

— Kevin Slane (@kslane) July 13, 2022