Johnny Depp y Jeff Beck estrenan su disco “18” con versiones clásicas del rock

Este viernes Johnny Depp y Jeff Beck lanzaron el álbum “18”, que se compone de varias versiones de clásicos del rock interpretados por el actor de Piratas del Caribe.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- Después del polémico juicio contra su exesposa Amber Heard, Johnny Depp lanzó este viernes “18”, un nuevo álbum junto al músico Jeff Beck que se compone de varias versiones de canciones clásicas del rock.

El álbum contiene versiones de “Venus In Furs” de The Velvet Underground, la balada de Everly Brothers, “Let It Be Me” y el clásico soul de Marvin Gaye “What’s Going On”. También hay versiones de “Midnight Walker” de Davy Spillane y dos canciones de la obra maestra de los Beach Boys, “Pet Sounds”: “Caroline, No” y “Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder)”.

En junio, tras terminar el juicio por difamación contra Amber Heard y que comenzarán las deliberaciones, el intérprete se unió a Jeff Beck en una serie de conciertos de su gira por todo el Reino Unido.

Depp escribió dos canciones en el álbum cuyas letras parecen revelar cómo se sintió el actor durante el juicio por difamación contra Heard que duró varias semanas. “Creo que dijiste suficiente por una maldita noche”, canta en una de las canciones que hizo con el legendario guitarrista británico Jeff Beck.

“Estás sentado allí como un perro con comezón de siete años”, canta en una pista, llamada “Sad Motherf—in Parade”, según el Times. “Si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano”, canta en otra línea de la canción.

Depp, miembro durante mucho tiempo del grupo de rock Hollywood Vampires con Alice Cooper y Joe Perry, comenzó a grabar con Beck en 2019, además, el protagonista de Piratas del Caribe se unió a la gira europea actual de Beck.