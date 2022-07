“Era un hombre muy guapo”: Así fue el día que Carmen Salinas conoció a Caro Quintero

A través de su canal de YouTube, la fallecida actriz compartió la anecdota de cuándo conoció a Rafael Caro Quintero, quien fue detenido este viernes por elementos de la Secretaría de Marina.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- A través del canal de YouTube en el que narraba varias anécdotas, la fallecida actriz y comediante mexicana Carmen Salinas, relató la vez que en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en la década de los ochenta conoció al narcontraficante Rafael Caro Quintero, del Cártel de Guadalajara, quien estaba preso por su relación con el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

Salinas realató que en esa época solía ir a las distintas cárceles de la capital a llevar eventos artísticos a los presos. En el Reclusorio Norte estaba preso el actor José Magaña a quien Carmen Salinas había conocido en el programa “Cachun Cachun Ra Ra”. Magaña tenía una sentencia de ocho años, pero el director del centro penitenciario le ofreció a Salinas reducirle tres días de pena por cada artista que llevara a presentarse.

En una de esas visitas para llevar espectáculos, uno de los reos se le acercó para decirle que “el jefe” la quería invitar a comer, por lo que pensó que trataba del director del penal, con quien comía en cada visita.

LA COMIDA Y LAS JOYAS DE CARO QUINTERO

Sin embargo, le dijeron que en esa ocasión se trataba de otra persona, Caro Quintero, “tenía unos cocineros gays de Sinaloa que también estaban detenidos, tenía su comida, su comedorcito, y les dijo que me hicieran de comer, me acuerdo que ese día comimos mariscos de Sinaloa”.

En el video relató que el narcotraficante más buscados por México y Estados Unidos “traía una medalla grandota, cuajada de brillantes y en medio una R de puras esmeraldas de Rafael. Traía una señora hebilla con sus iniciales, RQ, de puros brillantes”.

Aclara que todo se debió a una confusión, ya que en ese época el Presidente de México era Carlos Salinas de Gortari y el narcotraficante creyó que por tener el mismo apellido y cierta cercanía era sobrino de la actriz y exdiputada Federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Me dijo: ‘Quiero que me ayude con sus sobrino, con el Presidente, todo la gente creía que era mi sobrino porque su padre era Raúl Salinas Lozano y yo soy Carmen Salinas Lozano, a mi Carlos y Raúl y todos me decían tía”, recordó al explicar la confusión.

A cambio de su ayuda, el narcotraficante le ofreció “pagar la deuda interna y externa de México, y a usted, ‘jefecita’, no se vaya a enojar, no le va a faltar nada porque yo me voy a hacer cargo de que tenga un buen ahorro para que no le falta nada”.

La comediante narró que insistió en explicarle que el entonces Presidente no era su sobrino, pero le comentó que lo que podía hacer por él era “que le escribiera una carta al Presidente y yo ponía los timbres y la depositaba en el correo”. Sin embargo, no deja claro si al final le entregó o no la carta.

“El jefe quería comer con nosotros, yo no sabía qué jefe pero nada me costaba ir para escucharlo y platicar con él, cuando llegamos con el dichoso jefe era el mismo Caro Quintero, ahí lo conocí, un hombre muy guapo… me tuvieron que decir quién era porque yo sólo lo había visto en los periódicos, que lo habían agarrado por muchas cosas. Ese día cené unos mariscos de allá de Sinaloa, tan ricos y me atendió re’bien”, expresó Carmen.

Carmen Salinas murió el pasado 9 de diciembre, luego de estar en estado de coma desde el 9 de noviembre a causa de una hemorragia cerebral.

FUERZAS FEDERALES ARRESTAN A RAFAEL CARO QUINTERO

Este viernes, Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y una de las leyendas del narcotráfico mexicano, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), según fuentes de la dependencia que confirmaron a SinEmbargo.

Caro Quintero cuenta con dos órdenes de aprehensión por la Fiscalía General de la República (FGR), así como una orden de extradición a Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por información que llevara a su captura.

El narcotraficante mexicano, liberado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido la tarde de este viernes en una operación conjunta entre la Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República (FGR) en inmediaciones de la comunidad de San Simón del municipio de Choix, Sinaloa.

El que fue líder del Cártel de Guadalajara, hoy de 69 años, era buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés), por el secuestro y asesinato en 1985 de un agente de la DEA y por otros crímenes relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Va “armado y es peligroso”, apuntó la DEA en un comunicado donde ofrecía recompensa de 20 millones de dólares.

Fundador del Cártel de Guadalajara, Caro Quintero fue uno de los principales capos en los años ochenta y de los primeros en enviar droga a gran escala a Estados Unidos.