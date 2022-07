James Gunn revela el destino de Thor en Guardianes de la Galaxia Vol. 3

James Gunn revela el destino de Thor para la cinta Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que llegará a cine en el 2023, después de Black Panther: Wakanda Forever.

MADRID, 15 de julio (EuropaPress).- Tras los eventos de Vengadores: Endgame, Thor: Love and Thunder arranca, como bien saben los seguidores del Universo Marvel, con el “Dios del Trueno” viajando junto a los Guardianes de la Galaxia. Teniendo en cuenta que las aventuras del personaje encarnado por Chris Hemsworth llevan ya varias películas ligadas a Star-Lord, Rocket, Groot y compañía son muchos los fans que se preguntan si Thor también aparecerá Guardianes de la Galaxia vol. 3. Su director, James Gunn, se ha pronunciado sobre ello.

Gunn respondió de manera clara y directa en Twitter a un clip del podcast My Mom’s Basement: “Aprecio el cariño, pero Thor no iba a aparecer nunca en el volumen 3”. Y es que, en el último episodio de dicho podcast, sus presentadores expresaron su decepción por el hecho de que la relación entre Thor y los Guardianes fuera retomada en Love and Thunder y no en una película de los Guardianes de la Galaxia.

El director dejó así claro que en el podcast se había asumido erróneamente que el plan original de Guardianes de la Galaxia 3, si Gunn no hubiese sido despedido de Marvel en 2018 y reincorporado en 2019, era relatar las aventuras cósmicas de Thor junto a Star-Lord, Nébula, Groot y compañía.

Lo que sí incluriá Guardianes de la Galaxia 3, cuyo estreno está previsto para el 5 de mayo de 2023, es el debut en el UCM de Will Poulter como Adam Warlock, uno de los seres cósmicos más poderosos de la “Casa de las Ideas” en las grapas.

Su historia en los comics está estrechamente vinculada a las Gemas del Infinito. Su llegada al Universo Cinematográfico Marvel, que diferirá de sus orígenes en papel, ya se adelantó en una de las escenas post-créditos de Guardianes de la Galaxia 2.

Antes del estreno de la tercera parte de la saga dirigida por James Gunn, el 11 de noviembre de 2022 llegará a los cines Black Panther: Wakanda forever. Ya en 2023, además de la mencionada Guardianes de la Galaxia vol. 3, también verán la luz Ant-Man and the Wasp: Quantumania y The Marvels, quedando pendiente la fecha de lanzamiento del reboot de Los 4 Fantásticos.

