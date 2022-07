No hay pruebas de un pacto entre AMLO y el Cártel de Sinaloa, dice Mike Vigil (exDEA)

El exagente de la DEA descartó que la captura Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, provoque una ola de violencia, pues él, dijo, ya no se desempeñaba como un líder, sino que manejaba un perfil más bajo.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- Mike Vigil, antiguo jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, aseguró que no existen pruebas que confirmen un pacto entre el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Cártel de Sinaloa tal y como ha asegurado la oposición en repetidas ocasiones.

“No hay pruebas de que están protegiendo al Cártel de Sinaloa, sé que muchos esfuerzos del Gobierno mexicano se están enfocando en el Cartel Jalisco Nueva Generación porque es el cártel mas violento que existe en México y las fuerzas de seguridad siempre se enfocan en ese tipo de organizaciones que están generando más violencia”, dijo el exagente de la DEA en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de los periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Aire.

Vigil, quien fue contactado por SinEmbargo, luego de la detención de Rafael Caro Quintero, afirmó que la detención del capo corresponde más a un acto simbólico, pues ya no era un narcotraficante grande.

“La relevancia de la captura de Caro Quintero es una victoria para la justicia y también para la ley. La captura es muy importante para los Estados Unidos simplemente porque Caro Quintero fue el autor intelectual del asesinato de nuestro agente Enrique ‘Kiki’ Camarena en febrero de 1985 […] Es más simbólico porque ya no es un capo grande. Para nosotros era muy importante para mandar a un mensaje a otros narcos que sí mataban a un elementos de nosotros, entonces nosotros los íbamos a casar en la tierra, en los cielos y en el mar”.

El exagente de la DEA descartó que la captura del exlíder del Cártel de Guadalajara provoque una ola de violencia, pues él, dijo, ya no se desempeñaba como un líder, sino manejaba un perfil más bajo.

“No creo porque eso ha sucedido en los cárteles poderosos de México, por ejemplo, si matan a un líder o capturan a un líder entonces lo que causa la violencia es la fragmentación de esos cárteles. Caro Quintero ya no era un líder de un cártel, sí estaba metido en el tráfico de droga pero no manejaba mucha gente y estaba manejando los cultivos y venta de marihuana en muy baja escala”.

Mike Vigil detalló que desde que quedó libre en 2013, Rafael Caro Quintero regresó al llamado “Triángulo de oro” para retomar sus laborees en el tráfico de drogas principalmente el cultivo y la venta de marihuana. Sin embargo, pese al poder que tuvo en el pasado, en esta ocasión ya no fue requerido por los grandes capos que manejan el tráfico de droga en la actualidad.

“Mucha gente dijo que se fue al Cártel de Sinaloa pero eso no es cierto porque ‘los Chapitos’ no querían competencia de Rafael Caro Quintero, Mayo Zamabada no lo necesitaba, él sabía que si él ingresaba al Cártel de Sinaloa eso le iba a traer mucha más atención del Gobierno de los Estados Unidos”.

Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y una de las leyendas del narcotráfico mexicano, fue detenido esta tarde por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

El narcotraficante mexicano, liberado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en una operación conjunta entre la Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República (FGR) en inmediaciones de la comunidad de San Simón del municipio de Choix, Sinaloa.

Caro Quintero cuenta con dos órdenes de aprehensión por la FGR, así como una orden de extradición a Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por información que llevara a su captura.

El que fue líder del Cártel de Guadalajara, hoy de 69 años, era buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés), por el secuestro y asesinato en 1985 de un agente de la DEA y por otros crímenes relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Mike Vigil expresó su deseo porque Caro Quintero sea extraditado de manera inmediata a Estados Unidos y de esta manera evitar que en México vuelva a escapar de la ley.

“Yo espero que México si lo extradite porque para nosotros es muy importante sacar a un narcotraficante como Caro Quintero de una infraestructura criminal donde ya no va a poder sobornar, ya no va a poder amenazar y no se va a poder escapar de una cárcel en Estados Unidos”.

Finalmente, el exagente de la DEA detalló que aún hay varias personas pendientes de ser procesadas por el asesinato de Enrique Camarena, entre ellos varios miembros de la Policía Federal y políticos.

“Hay varias personas que estuvieron involucradas en la investigación que se llevó a cabo con miembros del Cártel de Sinaloa, pero ha sido muy difícil porque no han sido extraditados, sí hay más personas que están involucradas, no quiero nombrarlas, la justicia siempre llega tarde o temprano, pero siempre llega”.